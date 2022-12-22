Türkiye'ye getirilen Atilla Önder cezaevine sevk edildi

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan firari olarak aranan Atilla Önder hakkında yurt dışına çıktığının tespit edilmesi üzerine yakalanabilmesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu baronu' Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliğinde İspanya'da yakalandı. Önder, bugün Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Madrid'ten havalanan tarifeli uçakla 20.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Atilla Önder, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü polis ekiplerine teslim edildi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na çıkarılarak hakkında kesinleşmiş hapis cezasının yüzüne okunmasının ardından Atilla Önder, Metris Cezaevi'ne gönderildi.