Son anket yayımlandı: Cumhur İttifakı oy kaybediyor
ORC Araştırma, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AKP ve MHP tüm illerde oy kaybederken CHP ve İYİ Parti yükselişe geçti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 21:20, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 21:23
ORC araştırma şirketi, üç büyükşehirde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre, bir önceki seçime kıyasla AKP ve MHP tüm illerde oy kaybediyor.
15-19 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları şu şekilde:Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız