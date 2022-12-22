Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, memur sendikalarına yüzde 2 üye barajını getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Durmuş, yasayla sendikal mücadelenin güç ve istikrar kazanacağını söyledi.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bu adımla sendikal mücadelenin önemli bir ivme yakalayacağını dile
getirerek, "Sendikalılığı ve sendikal mücadeleyi daha güçlü hale getirmek amacıyla
Hükümet tarafından hazırlanan yüzde 2 üye barajı şartı TBMM Genel Kurulu'nda
kabul edildi. Sendikal aidiyeti ve sendikal mücadeleyi güçlendirecek bu adımla
yeni bir döneme giriyoruz. Sendikal mücadeleyi daha değerli hale getiren bu
yasada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
"Sendikal Mücadele İstikrarlı Bir Zemine Kavuşacak"
Durmuş, bu yasayla birlikte ilgili hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin
Mayıs 2022 tarihi itibariyle yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş sendikalara
üye olanların, Ocak ayında yaklaşık 1000 TL tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesini
almaya hak kazanacağını söyledi.
Bu adım ile sendikal mücadele alanının istikrara kavuşacağını ve sendikalara üye olanların daha çok kazanacağını kaydeden Durmuş, "Yasanın yürürlüğe girmesiyle sendikal rekabet artacak. Neticede sendikal yapılar ve sendikal mücadele istikrarlı bir zemine kavuşmuş olacak. Bu kanun ile sendikal hakların suistimal edilmesi engellenmiş olacak. Daha nitelikli bir sendikal kimlik ve mücadele zemini oluşmasına imkan sağlanacak" diye konuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız