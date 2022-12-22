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Bakan Akar: Biz savaşmak için değil, istikrar ve barış için varız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz savaşmak için değil, caydırmak için varız, biz savaşmak için değil, istikrar ve barış için varız. Buna gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 22:44, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 22:47
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Bakan Akar: Biz savaşmak için değil, istikrar ve barış için varız

Milli Savunma Bakanlığı ve Bakü Valiliğinin katkılarıyla, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü" kitabının tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı.

Programda konuşan Bakan Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'ndaki gelişmelerin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Azerbaycan topraklarının adil olmayan bir savaş sonucunda işgal edildiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Hepinizin yakından bildiği ama dünyanın duymak ve görmek istemediği çok ciddi katliamlara, katillere, cinayetlere muhatap oldular. Bir kez daha cefa, işkence gördüler. Bu olaylar olurken Avrupa Birliği, NATO, Birleşmiş Milletler, diğer ülkeler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı maalesef bu konulara hiçbir şekilde duyarlılık, ilgi göstermediler, gerekli tedbirleri almadılar. Rusya, Amerika ve Fransa'nın eş başkanlık yaptığı MİNSK Grubu bu konularda son derece duyarsız kaldı."

Hulusi Akar, tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye'den birine yönelik herhangi risk ve tehdit durumunda, tek yürek halinde buna karşı koymaya hazır olunduğunu vurguladı.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için yoğun çalışma içinde olduklarını söyleyen Akar, bu çalışmaların büyük bir başarıyla devam ettiğini belirtti.

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada ihtiyacı olan savunma sanayisi konusunda yapılması gereken ne varsa onları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da inşallah azim ve kararlılıkla yapacağız. Türk'ün gücünü dünyaya gösteren Azerbaycan ordusuna, bundan sonra herhangi bir şekilde kimsenin yan bakmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Akar, Azerbaycan ile askeri eğitim işbirliğinin, savunma sanayisi onarım çalışmalarının, mayınların ve patlayıcıların temizlenmesinin devam ettiğini hatırlattı.

- "Biz savaşmak için değil, istikrar ve barış için varız"

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutmasını tavsiye ettiklerini kaydeden Akar, "Biz savaşmak için değil, caydırmak için varız, biz savaşmak için değil, istikrar ve barış için varız. Buna gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşmanın imzalanmasıyla, bölgede barış ve istikrarın sağlanması, bütün Kafkasya'da bir barış ve huzur ortamının doğması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Azerbaycan bu konuda yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptı, yapmaya devam ediyor. Biz bu manada Türkiye olarak Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşmeye, iyileşmeye dönük ne varsa destekliyoruz. Bunun dışında çözümsüzlüğü körükleyen her türlü duruma karşı olduğumuzu da herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve caydırıcı olması için çalıştıklarını söyleyen Akar, "Kardeşimiz Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri için de aynı şey geçerli. Biz savaştan önce caydırmayı düşünüyoruz. 'Savaş olmasın' diyoruz ama demekle savaş olmamış olmuyor, savaş oluyor. Bunu yapabilmek, bu sözün anlaşılabilmesi için caydırmak, güçlü olmak gerekiyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın davasında haklı olduğunun bilinmesi, bunun içselleştirilmesi ve her yerde açık şekilde ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye olarak yapmaya çalıştığımız en önemli konulardan bir tanesi bu. NATO platformları başta olmak üzere uluslararası platformlarda, ikili ilişkilerde sürekli bunu gündeme getiriyoruz." dedi.

Karabağ Azerbaycan'dır-Vatan Savaşı Tarihi: Şahsiyet Faktörü Bilim Editörü Prof. Dr. Kerim Şükürov da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev rehberliğinde hazırlanan kitabın Azerbaycan-Türkiye dostluğuna muhteşem bir abide olduğunu söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, çok sayıda Türk ve Azeri askerin katıldığı programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası tarafından konser verildi.

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