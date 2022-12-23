Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 02:17, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 02:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2022-12-23
Saat:01:19:00 TSİ
Enlem:37.442 N
Boylam:37.177 E
Derinlik:8.12 km
Detay:https://t.co/0NUHIXLOfE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi- AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2022 Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız