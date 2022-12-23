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AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor

İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) 2007 yılında verdiği "AVM otoparklarında 0-3 saat için ücret alınmaması" kararını uygulayan yok. İstanbul Zincirlikuyu'daki bir AVM'de bir saat sonrasında 3 saate kadar 20 TL, 3-5 saat arasına ise 40 TL isteniyor. Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçelievler, Fatih ve Beşiktaş gibi yoğun ilçelerdeki otoparkların çoğunda, ilk yarım saatten sonra ücret alınıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 08:10, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 08:12
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AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor

İstanbul'da, İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) 2007 yılında aldığı "AVM otoparklarında 0-3 saat için ücret alınmaması" kararı hiçe sayılıyor. İstanbul'da birçok yerde bu kurala uyulmazken, özellikle Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bahçelievler, Fatih ve Beşiktaş gibi yoğun ilçelerdeki otoparkların çoğunda, ilk yarım saatten sonra ücret alınıyor.

SADECE YARIM SAAT ÜCRETSİZ!

AVM'lerin bazılarında ilk bir saat ücretsiz. Bahçelievle'de bir AVM'nin ilk 1-4 saat arası 10 TL, 4 saatten sonrası 20 TL. Florya'da yer alan oldukça popüler bir AVM'nin misafirleri de bir saat sonra, her saat başına 10 TL ödüyor. Zincirlikuyu'daki bir AVM'de ise bir saat sonrasında 1-3 saatine 20 TL, 3-5 saat arasına ise 40 TL isteniyor. Bazı AVM'lerde ise yarım saatten sonrası ücrete tabi. Yasal hakkını kullanıp ücreti ödemek istemeyen ziyaretçiler de hukuksuz uygulamalara maruz kalıyor.

VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Avukat Mustafa Oruç da bu ziyaretçilerden biri. Geçtiğimiz günlerde Fatih'teki bir AVM'ye giden Oruç, bir saat kadar kaldığı AVM'de, otopark ücretini istenince UKOME kararını görevliye hatırlattı. Görevlinin kararı görmezden gelip hukuksuz bir şekilde ücret istemesi üzerine Oruç, durumu polise bildirdi. Oruç yaşadıklarını şöyle anlattı: "AVM'de 1 saat kaldım. Çıkışta, otopark ücreti istediler. Görevliye, UKOME'nin kararını bildiğimi belirttim. Görevli, 'Ücreti almadan bariyeri açamayacağını' söyledi. Ben de kendisine kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediğini, bu eylemini derhal sonlandırmaz ise polis çağıracağımı bildirdim ve polis ihbar hattını arayarak şikayetçi oldum. Bu durumla karşılaşınca vatandaşlar, İBB'ye şikayet edebiliyorlar ancak caydırıcı yaptırım uygulanmıyor. Zaten şikayet edilince belli başlı ufak miktarda cezalar veriliyor. Ancak AVM'ler bu cezayı yarım günde kazanıyor."

Yasalara aykırı ücret ödenmemeli

Yeni Şafak'a konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Üç saatten sonra alınabilecek ücretlerin de İBB tarafından onaylanması gerek. Fakat İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki AVM'ler, UKOME'nin 15 yıl önce almış olduğu kararı hiçe sayıyor. Bazıları yarım saat için bile ücret alıyor. Bir kısmı da, üç saatten az kalınmış olsa bile belli bir meblağ alışveriş şartına bağlıyor. Oysa üç saat dolmadan AVM otoparkını terk eden araç sürücülerinden ücret alınmaması gerekir. Buna rağmen Beşiktaş'ta, Bakırköy'de ve Şişli'de yani trafiğin yoğun, otopark sıkıntısının yüksek olduğu bölgelerde, araç sahiplerinden zorla ücret tahsil ediliyor. Bu durumla karşılaşan araç sürücüleri yasalara aykırı ücret talep edildiği için ödememeli, çıkışlarına izin verilmediği takdirde polis çağırmalı. Ayrıca İBB Zabıta'ya şikayette bulunarak, kural tanımayan işletmeye ceza uygulanmasını sağlamalıdır" şeklinde konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu

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