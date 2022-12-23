Destici'den EYT açıklaması: Yasayı çıkaran da kuralı bozan da CHP
Gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, EYT konusunda yasa çıkaranın da kural değiştirenin de CHP olduğunu söyledi. "Hakkı teslim etmek Cumhur İttifakına nasip olacak" diyen Destici, Türkiye ekonomisinin 'Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre Avrupa'da, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan sonra dördüncü büyük ekonomi olduğunu belirtti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 07:45, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 08:14
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün yaşanan EYT sıkıntısının sorumlusunun CHP olduğunu, Cumhur İttifakı sorunu çözeceğini söyledi. Partisinin Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı'nda gündemdeki konuları değerlendiren BBP lideri özetle şunları kaydetti:
EYT'Yİ CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZECEK
EYT'li vatandaşlarımız haklı olarak emeklilik bekliyorlar ve biz de bunu uzun yıllar savunduk. Oyun içinde kural değiştirilemez. Çıkaran da CHP, oyun içinde kural değiştiren de CHP. Toplamak, düzeltmek, hak sahibine hakkını teslim etmek yine bizim içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'na nasip olacak inşallah.
EMRAH ÖZCANMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız