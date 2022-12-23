2070'te havada pilot kalmayacak! 'Soğan gibi katman katman sistem geliyor

Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin son toplantısında alınan kararlarla Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına damga vuracak bir hava savunma modeli oluşturuyor. Yerli imkanlarla geliştirilen yakın, orta ve uzak mesafeli füzelerle Türkiye, katmanlı savunma ağına kavuşacak.

Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin kararlarını gazetemize değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, 25 farklı projeye ilişkin karar alındığını hatırlatarak Siper, Hisar ve Sungur gibi hava sistemlerinin önemine dikkat çekti. Oğuz, "Türkiye şu anda katmanlı bir hava savunma sistemi kurmak istiyor. 2016 yılında alçak irtifa hava savunma sistemi olan Korkut hizmete alındı ancak sadece yakın mesafede etkili oluyor. Hisar-A ve Hisar-O'nun ilk sistemleri hizmete girdi ancak devamının olması lazım. Etkili olabilmesi için sistemlerinin adetlerinin ve yayılımlarının artması gerekiyor. Sadece Türkiye'nin hava savunması olarak düşünmemeli, Türk askerinin görev yaptığı her alana savunma sistemlerinin kurulması lazım" dedi.

YEŞİM ERASLAN