Etna Yanardağı yeniden alevlendi
İtalya'da bulunan, Avrupa kıtasındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 09:59, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 09:43
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.
Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.
Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız