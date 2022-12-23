Dolar 18,70 TL sınırında
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,69 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 17:49, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6710
|18,6720
|18,6920
|18,6930
|Avro
|19,8070
|19,8080
|19,8210
|19,8220
|Sterlin
|22,3780
|22,4890
|22,4420
|22,5550
|İsviçre Frangı
|20,0610
|20,1600
|19,9980
|20,0980
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6410
|18,7210
|18,6620
|18,7420
|Avro
|19,7670
|19,8470
|19,7810
|19,8610
|Sterlin
|22,3180
|22,5280
|22,3820
|22,5920