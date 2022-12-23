İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye Semra Güzel tepkisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada HDP'li Semra Güzel'in görevinin devam etmesi için oy kullandığını belirterek CHP'ye tepki gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 11:22, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 11:24
Soylu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik dün Mecliste yapılan oylama konusunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"HDPKK'nın kontrolüne girmiş bir CHP. Perukla kaçarken yakalanan terörist vekilin Gazi Meclis'te görevinin devam etmesi için oy kullandı. Devlete kara para, uyuşturucu, kimyasal silah iftiraları at, sonra da teröristlere sahip çık. Yazıklar olsun."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız