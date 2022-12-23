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Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sosyal konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Yatırımcıların değil ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı bir model hazırlıyoruz" dedi

Haber Giriş : 23 Aralık 2022 11:39, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 11:42
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Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi

"Dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar üretmeye devam edeceğiz." diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hedefini açıkladı.

Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut ürettiklerini belirten Bakan Kurum, "250 bin konut açıkladık ve yapımına hızlıca başladık. Bundan sonra da yeni sosyal konut paketleri gelecek. 2030'da 2 milyon sosyal konut rakamına ulaşacağız." dedi.

"Yatırımcılar değil ihtiyaç sahipleri faydalanacak"

Konutta ikinci önemli hamle de orta gelirli kampanyası olacak. Gelire göre farklı faiz oranlarının uygulanması beklenen kampanyada son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Kurum, yatırımcıların değil ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı bir model hazırlandığını kaydetti.

Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Bu kampanyayı da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak.

Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz.

"Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak"

Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak. Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı. Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek. Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak.

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