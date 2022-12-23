Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 12:01, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 12:05
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu:
Alanyaspor - Galatasaray
Gaziantep FK - Konyaspor
Sivasspor - Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor - Trabzonspor
Karagümrük - Başakşehir
Antalyaspor - Kayserispor
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş
Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız