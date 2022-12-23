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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

Haber Giriş : 23 Aralık 2022 12:01, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 12:05
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu:

Alanyaspor - Galatasaray

Gaziantep FK - Konyaspor

Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor - Trabzonspor

Karagümrük - Başakşehir

Antalyaspor - Kayserispor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Ankaragücü - Beşiktaş

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

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