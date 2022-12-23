MEMUR, MEMUR OLALI Değerli Arkadaşlarım;

2023 yılında uygulanacak asgari ücret %54,7 artışla net 8.506 TL olarak açıklanmıştır. Bu asgari ücret için, "yetmez ama evet" diyoruz.

Ya memur ve emeklilerinin içine düşürüldüğü durum için?

"Hayır, Hayır, Hayır" diyoruz.

Değerli Arkadaşlarım;

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, en düşük memur maaşı 8.032 TL, ortalama memur maaşının 9.385 TL olarak belirtiliyor.

O halde, şimdiye kadar en düşük memur maaşı her zaman asgari ücretin iki katı kadarken şu an altında kalmıştır. Memur tarihinde bir ilk gerçekleşmiştir.

TÜRK-İŞ tarafından, dört kişilik bir ailenin Kasım 2022 ayı açlık sınırını 7.785 TL olarak açıklandığı ve en düşük memur maaşının 8.032 TL olduğu dikkate alındığında "memur açlık sınırında" dememizde bir yanlışlık yok sanırım.

Bu verilere göre, denklem net;

"açlık sınırı = en düşük memur maaşı < asgari ücret"

Memurların içinde bulunduğu tabloya baktığımda, "Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi." şeklinde anlatılan hikaye aklıma geliyor, ağlayalım mı? Gülelim mi? bilemiyorum.

"Memur, memur olalı böyle bir durum hiç yaşamadı, böyle bir zulüm hiç görmedi"

Açlık = Memur

Değerli Arkadaşlarım;

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı "Yeniden Değerlendirme Oranını" %122 olarak, TÜİK Kasım 2022 ayı yıllık TÜFE oranını %84,39 olarak, yıllık ÜFE oranı %136 olarak açıklamıştı. Açlık sınırındaki biz memurları ilgilendiren ve temel ihtiyaçlarımızı gösteren gıda enflasyonu ise %102 olarak hesaplanmıştı.

Şimdi sorarım sizlere, toplu sözleşmede öngörülen maaş artışlarının bu veriler ile uzaktan yakından ilgisi var mı?

Büyük şehirlerde kenar semtlerde 3+1 daire kiraları 6-8 Bin TL aralığında, konut fiyatlarının ise 1,5 Milyon ila 2 Milyon TL aralığında olduğunu hepimiz biliyoruz.

Hatta mezar fiyatlarından bahsedeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin belirlediği fiyatlara göre Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan gibi mezarlıklarda boş mezar bedeli dahi 41.140 TL.

Ortalama 300 Bin TL emekli ikramiyesi alacak üniversite mezunu bir memur ve emeklisinin, başını sokacak bir ev alabilmesi hayal olduğu gibi, bu gidişle mezar yerlerimizi almak dahi zorlaşıyor. Bırakın başımızı sokacak yeri, yatacak yerimiz dahi olmayacak.

Hal böyleyken memur ve emeklilerini bu duruma düşüren yetkili konfederasyon ve küçük ortağı, memurları düşürdüğü bu girdaptan çıkarmak için mücadele etmek yerine, sendikalara %2 örgütlenme barajı getirmenin derdine düşmüş, adeta "Köy yanar, deli taranır." Atasözünün gereğini yerine getirmek için inanılmaz gayret göstermiştir.

Değerli Arkadaşlarım;

Kendi derdine düşmüş yetkili konfederasyon ve küçük ortağının artık miadı dolmuş, depoya kaldırılma zamanı gelmiştir. Memur ve emeklilerine bu zulmü yaşatan, piyasa koşullarında hükmünü ilk günden itibaren yitirmiş, kifayetsiz 6'ncı dönem toplu sözleşmenin acilen yürürlükten kaldırılması, ücretlerin belirlenmesinde yeni biz düzenleme yapılması şarttır.

Oransal artışlar yerine, taban aylığına, aile ve çocuk yardımı gibi kalemlere seyyanen artış yapılmalı, dört kişilik bir ailenin Kasım 2022 ayı yoksulluk sınırının 25.365 TL olduğu dikkate alınarak, Ocak 2023 ayı için en düşük memur maaşını yoksulluk sınırının üstüne çıkaracak bir balans ayarına ihtiyaç vardır.

Bu yönde acil bir düzenleme yapılmalı, memurların emeği ve alın teri karşılıksız bırakılmamalıdır. Bu yönde çalışmayı hükümetten acilen bekliyoruz.

Son olarak; yetkili konfederasyon ve küçük ortağının getirdiği %2 barajının üstündeki 43 sendika arasındaki SAVDES-SEN olarak; haktan, hukuktan ve emekten yana tavır koymuş kadrolarımız ile bu çarpıklığı ve adaletsizlikleri düzeltmek üzere var gücümüzle çalışıyor, "Mücadele için söz verdik, sözümüz söz" diyoruz.

Saygılarımla.



Tuncay CENGİZ

SAVDES-SEN Genel Başkanı

