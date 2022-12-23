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'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başladığı 6 Şubat 2023'ten itibaren Türkiye'deki tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara ücretsiz yemek verileceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 14:02, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 14:04
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'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'

Bakan Özer, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni'nin gerçekleştirildiği Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'nde yaptığı konuşmada, bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermayesi olduğunu dile getirdi.

Beşeri sermayenin niteliğini artırmadaki en önemli enstrümanın eğitim olduğunu ifade eden Bakan Özer, dolayısıyla rekabet eden gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinin eğitim çağı nüfuslarını okul ve eğitimle buluşturmak için inanılmaz yatırımlar yaptığını söyledi.

Türkiye'nin eğitim karnesinin 2000'li yıllarda çok iyi olmadığını belirten Bakan Özer, o yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44 olduğunu aktardı.

Okul öncesinde kayıt dışı oranın yüzde 89 olduğunu, lise seviyesinde ise yüzde 56 oranındaki gencin eğitimle buluşamadığını anlatan Bakan Özer, 2002 yılından itibaren bu açığı kapatmak için devasa bir seferberlik yürütüldüğünü belirtti.

Okullaşma oranlarının Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 95'in üzerine çıktığı bir dönemin yaşandığını aktaran Bakan Özer, ayrıca eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların da kaldırıldığını söyledi.

Başörtüsü yasaklarının, imam hatipleri ve mesleki liseleri tarumar eden katsayı uygulamasının kaldırıldığını, imam hatip lisesi veya ortaokuluna gitmeyen Müslüman vatandaşların çocuklarının dinini öğrenmeyle ilgili seçmeli ders taleplerinin de bu dönemde giderildiğini anlatan Bakan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak ve kapsayıcılığı güçlendirmek için çok ciddi sosyal politikalar uygulanıyor. Eğitime erişimde güçlük çekenlerin eğitim erişimini sağlamak için 19, 20 yıldan beri istikrarlı bir şekilde şartlı eğitim yardımı bu ülkede devam ediyor. Burs programlar devam ediyor. Ücretsiz taşımalı eğitim devam ediyor. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı devam ediyor ki biz bu sene ücretsiz birde yardımcı kaynakları bunu ilave ettik. Sosyal yardımı biraz daha genişlettik." dedi.

- Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okullarda uygulamaya konulacak olan ücretsiz yemek dağıtımıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yemekle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Çocukların aç kaldığıyla ilgili spekülasyon yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce olmayan sistemi devreye soktu. Taşımalı eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek veriyor. Yaklaşık bir milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken, biz bunu 1,8 milyona çıkardık. Meclisteki bütçe görüşmemde açıkladığım gibi okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz.

Allah'tan bir şey olmazsa, 2023 yılının sonuna kadar demiştik. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman, Türkiye'deki tüm okullarımızda, okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencinin gittiği okulda, taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlayacağız. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla, 1,8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkartacağız bir ay içerisinde." diye konuştu.

- "Tüm ilçelerimizde bilim sanat merkezi kuracağız"

Bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri için imkan sağladıklarını anlatan Özer, 379 bilim sanat merkezinde, yüz bine yakın öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Çocukların oturduğu mahallelerde bilim sanat merkezine erişmesini sağlamayı amaçladıklarına dikkati çeken Özer, "Bir müjde vereceğim. 922 ilçemiz var. 2023 yılında tüm ilçelerimizde bilim sanat merkezi kuracağız." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, 15 yapay zeka atölyesinin yapımı için protokol imzaladı.

Bakan Özer, Türkiye'de ilk kez Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi'nde farkındalık ve bilincin geliştirilmesi amacıyla kurulan atom laboratuvarını ve diğer atölyeleri gezdi.

Programa ayrıca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Cemal Özdemir de katıldı.

Protokol kapsamında, bilim ve sanat merkezlerinde kurulması planlanan yapay zeka atölyeleri ile öğrencilerin teknolojik çözümler üretme, teknolojik ürün geliştirme, veri analiz etme, modelleme yapma, veri haberleşme, sistem mimarisi tasarlama ve geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, bilimsel gözlem yapma, strateji geliştirme, iş birlikli öğrenme ve özgün tasarıma sahip ürünler geliştirebilmeleri amaçlanıyor.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıfbank'ın imzaladığı "Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Eğitim Ortamlarının Niteliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, 2016-2020 yılları arasında, 30 mekatronik, 9 akıl oyunları atölyesi ve 15 yapay zeka atölyesi yapılmıştı.

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