AYM Başkanı: Hakimin temel görevi insanların haklarını güvenceye almaktır

Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Sponsorlu İçerik
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AYM Başkanı: Hakimin temel görevi insanların haklarını güvenceye almaktır

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Devletin ve devlet organları arasında özellikle yargının amacı, zulmün giderilerek adaletin tesis edilmesi, insanların hak ve hukukunun korunmasıdır. Bu anlamda hakimin temel görevi insanların haklarını güvenceye almak, İbn Haldun'un kendi ifadesiyle halkın hukukunu korumaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 14:38, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 15:08
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Arslan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kalıcı bir platforma dönüşmesini istedikleri konferansın ilk toplantılarını, 4 yıl önce yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yaptıklarını hatırlattı.

Bugünkü konferansın ilk açılış kongresine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Arslan, "Bilindiği üzere, anayasa yargısının temel işlevi, anayasanın üstünlüğünü sağlayarak bireylerin hak ve özgürlüklerini güvenceye almaktır. Bu işlevi yerine getirebilmek için de toplum sözleşmesi mahiyetinde olan anayasalarda yer alan adalet, hürriyet, eşitlik, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi anayasal ilke ve değerlerin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Kuşkusuz bu ilke ve değerler, zamana ve zemine göre farklı isimlerle adlandırılabilmekte, hatta uygulamaları da değişebilmektedir. Ama bu ilke ve değerlerin kökleri bütün medeniyetlerde ortaktır." diye konuştu.

- "Tüm dinler, hukuku ve adaleti merkeze almışlardır"

Adaletin tarih boyunca tüm toplumlarda toplumsal ve siyasal hayatın temel erdemi olduğunu anlatan Arslan, adalet olmadan toplumun ve devletin varlığının ve devamının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Adaletin gerçekleşmesinin aracının da hukuk olduğunun altını çizen Arslan, "Bu nedenle ideal topluma dair değerler manzumesi sunan tüm dinler, hukuku ve adaleti merkeze almışlardır. Nitekim Kur'an'da adaletin gerçekleştirilmesi, dinin varlık sebeplerinden biri olarak ifade edilmekte, insanların adaleti yerine getirmeleri için peygamberlerle birlikte kitabın ve mizanın indirildiği belirtilmektedir. Buradaki mizan kelimesinin aynı zamanda terazi anlamına geldiği de hepimizin malumudur. Hemen her toplumda adaletin sembolü olarak kullanılan terazi sayesinde insanların hukuku korunur, hakları eksiksiz olarak verilir." ifadelerini kullandı.

- "Anayasa yargısı kapsamına giren ilke ve değerler, bizim öz değerlerimizdir"

Arslan, adalet terazisini elinde tutanların sorumluluğunun hakkaniyete uygun davranmak, doğru ölçmek ve adil karar vermek olduğunu, böylece insanlar arasında adaletin tesisinde yargının ve yargıcın ne kadar hayati öneme sahip olduğunun da ortaya çıktığını aktardı.

İslam'ın diğer kaynaklarının da adaleti ve adaletten kaynaklanan başta eşitlik, temel hak ve hürriyetler olmak üzere diğer evrensel değerleri sıklıkla vurguladığına işaret eden Arslan, "(Ey insanlar!) diye başlayan mesajlar arasında ayrımcılık yasağı, can, mal ve neslin korunması, suç ve cezaların şahsiliği, din ve vicdan hürriyeti gibi toplumsal hayatın sağlıklı şekilde sürdürülmesinin olmazsa olmaz esasları yer almaktadır. Dolayısıyla anayasa yargısı kapsamına giren bu ilke ve değerler bize yabancı değildir. Bilakis bunlar bizim öz değerlerimizdir. Düşünce ve söylem olarak zengin bir müktesebatı olan medeniyetimizin adalet, eşitlik ve hürriyet gibi değerlerinin hayata geçirilmesi sadece Müslüman coğrafyada değil, dünyada yaşanan sıkıntılara da çare olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya üzerinde yaşanan sıkıntılara da değinen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şiddete ve istismara maruz kalan kadınlar ve çocuklar, eksilmesi gereken birer rakam olarak görülen mülteciler, açlık sınırının altında hayata tutunmaya çalışanlar, inançlarından veya düşüncelerinden dolayı cezalandırılanlar, bizim gibi olmadığı için dışlanan ve ötekileştirilen insanlar... Dünyamızdan bu insan manzaraları, ulusal ve uluslararası düzlemde karşı karşıya kaldığımız adalet açığının görünümleridir. Bu noktada belki de en büyük sorun, öteki olarak görülen ile sağlıklı bir ilişki kuramamaktan ve ötekinin de bizim gibi haklarının olduğunun tam olarak içselleştirilememesinden kaynaklanmaktadır."

- "Hakimin temel görevi insanların haklarını güvenceye almaktır"

Arslan, küresel adalet açığının Müslüman coğrafyasındaki yansımasını teşhis eden kişilerin başında merhum Aliya İzzetbegoviç'in geldiğine dikkati çekerek, İzzetbegoviç'in 25 yıl önce İslam ülkelerinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda "İslam en iyisi ama biz en iyisi değiliz." sözüyle, içinde bulunulan durumu çok veciz şekilde özetlediğini aktardı.

Aliya İzzetbegoviç'in tespitle yetinmeyip, teorik ve pratik çözüm yollarını da gösterdiğini belirten Arslan, İzzetbegoviç'e göre İslami hassasiyetin gerektirdiği hedefin, "Ahlaki disipline ve siyasi özgürlüğe sahip bir toplum" ve "Hukuka bağlı bir devlet" oluşturmak olduğunu vurguladı.

Temel hak ve hürriyetleri koruyan hukuk devleti hedefinin gerçekleşmesi bakımından yargı kurumlarına, özellikle anayasallık denetimi yapan yüksek mahkemelere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Belirtmek gerekir ki temel hak ve hürriyetlerin yargı eliyle korunması fikri de bize yabancı değildir. Bu da İslam'ın öngördüğü bir anlayışın ürünüdür. Asırlar önce İbn Haldun devletin devamı için insanların hak ve hürriyetlerinin korunması gerektiğini özenle vurgulamıştır. Mukaddime'de insanların haklarının ihlali 'zulüm' kelimesiyle ifade edilmiştir. İbn Haldun'a göre zulüm, yani hak ihlalleri, medeniyetin harap olmasına, dolayısıyla devletin zarar görmesine neden olur. Bu sebeple devletin ve devlet organları arasında özellikle yargının amacı, zulmün giderilerek adaletin tesis edilmesi, insanların hak ve hukukunun korunmasıdır. Bu anlamda hakimin temel görevi insanların haklarını güvenceye almak, İbn Haldun'un kendi ifadesiyle halkın hukukunu korumaktır."

- "Anayasa mahkemeleri vazgeçilmez konuma geldi"

Bireysel başvurunun kabul edilmesiyle anayasa yargısının alanının da genişlediğine vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günümüzde anayasa mahkemeleri bir yandan normların anayasaya uygunluğu denetimini yaparak, diğer yandan da bireysel başvuruda hak ihlali iddialarını inceleyerek, anayasal hak ve hürriyetlerin korunması bakımından vazgeçilmez konuma gelmişlerdir. Bu bağlamda benzer görevler üstlenmiş olan anayasa mahkemelerinin ve anayasallık denetimi yapan yüksek yargı organlarının işbirliği ve tecrübe paylaşımı oldukça önemli hale gelmiştir. Bugün ilk kongresinin açılışını yaptığımız İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın bu açıdan eşsiz bir fırsat ve imkan sunduğuna inanıyorum. Taslak tüzükte belirtildiği üzere konferansın, hukukun üstünlüğünün ve ülkelerimizde yaşayan herkesin temel hak ve hürriyetlerinin daha iyi korunmasına önemli katkılar yapmasını temenni ediyorum."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Akşener'den İmamoğlu'na destek ziyareti açıklaması
Akşener'den İmamoğlu'na destek ziyareti açıklaması
Bakan Varank: CHP'li belediye başkanları toplantılara gelmiyor
Bakan Varank: CHP'li belediye başkanları toplantılara gelmiyor
İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları 'Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü' imzaladı
İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları 'Bağımlılıkla Mücadele İşbirliği Protokolü' imzaladı
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye Semra Güzel tepkisi
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye Semra Güzel tepkisi

Bu Habere Tepkiniz

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Reyting listeleri altüst oldu!

Reyting listeleri altüst oldu!

Televizyonun iddialı dizileri arasında rekabet giderek artıyor. Oyuncuları ve konularıyla dikkatleri üzerine çeken diziler adeta reyting savaşı veriyor. Dengeleri alt üst eden yeni sezon dizisi, ismini listenin başına yazdırarak görenleri şaşkına çevirdi.