Polisin el koyduğu tornavidasına 23 yıl sonra kavuştu

İlçede demir doğramacılık yapan 55 yaşındaki Sabri Karataş, komşusu M.K'ye talebi üzerine tornavida verdi. Bir süre sonra M.K'nin karıştığı bir kavgada üzerinde bulunması üzerine tornavidaya polis ekiplerince el konuldu.

M.K'nin, mahkemede tornavidanın kendisine ait olmadığını, iş yeri komşusundan ödünç aldığını beyan etmesi üzerine söz konusu aletin Sabri Karataş'a ait olduğu kayıt altına alındı.

Mahkeme kararıyla emanet bürosunda muhafaza altına alınan tornavida 23 yıl sonra sahibine iade edildi.

Sabri Karataş, geçen hafta polis merkezinden arandığını söyledi.

"23 yıl bir tornavidanın devletin muhafızında kalıp kaybolmaması beni çok şaşırttı"

Konunun ne olduğunu bilmediği için ilk etapta endişelendiğini dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

"Önce inanmadım başıma bir şey gelir diye çok korktum. Emniyette gittiğimde bana bir zarf teslim edildi. Zarfı açtığımda içinde kırmızı tornavida çıktı. Belgeyi imzaladıktan sonra bunun ne olduğu sormam üzerine söz konusu tornavidanın 1999 yılında bir olaya karıştığını ve daha sonra Sabri Karataş üzerine kayıt altına alınıp emanet eşya bürosunda muhafaza altına alındığı söylendi. Devletimizin yıllar sonra ödünç verdiğim tornavidayı teslim etmesi beni hem şaşırttı hem de gururlandırdı. 23 yıl bir tornavidanın devletin muhafızında kalıp kaybolmaması beni çok şaşırttı. Devletimizin korumasında hiç bir şey kaybolmuyor. Vatandaşının emanetini yıllarca saklıyor ve muhafaza ediliyor. Yıllar önce yaşanmış bir olay hatırlamıyorum. Yoksa gidip tornavidayı sorardım fakat kime verdiğimi bile hatırlamıyorum."

"Tornavidayı çerçeveletip iş yerime asacağım"

Devletin muhafazasında kalan tornavidanın kendisi için artık manevi bir değer kazandığını ifade eden Karataş, "Devletimiz bu tornavidaya 23 yıl sahip çıkmış ben de bundan sonra muhafaza edeceğim benim için manevi değeri oldu. Beni mutlu eden devletimizin önemsiz bir tornavidayı vatandaşı için saklaması ve bana geri getirmesidir. Devletimin bana iade ettiği bu tornavidayı şu anda çelik kasada muhafaza ediyorum. Yakında çerçeveletip duvara asacağım. Çocuklarıma ve torunlarıma emanet edeceğim. Ailemiz için artık manevi değeri var." dedi.

Karataş'ın komşusu esnaf Mesut Yetkin de olayın sürecine tanıklık ettiğini ve tornavidanın yıllar sonra iade edilmesi kendisini de çok şaşırttığını belirtti.

Emniyete Karataş ile birlikte gittiklerini anlatan Yetkin, "Zarfı alınca ve içinde ipe dolanmış tornavida çıkınca çok şaşırdık. Çok korktuk olaya karışmış aletle ne işimiz olur diye. Önce almak istemedik fakat memur arkadaşlar teslim tutanağıyla almamız gerektiği söylemesi üzerine aldık. Daha sonda araştırdık ki 23 yıl önce Sabri dayının bir komşusu tornavida ile bir olaya karışmış. İçimiz rahat etti tornavidayı alıp işyerimize geri geldik. Devletimizin 23 yıl bu tornavidayı muhafaza etmesi bizi çok şaşırttık hem de güldürdü." ifadelerini kullandı.