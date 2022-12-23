Tekirdağ'daki 'sahte doktor' birçok ameliyata katılmış

Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Yatırım dünyası ile mi tanışmak istiyorsun? Şimdi Kayıt Ol.
Sponsorlu İçerik
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Bakan Nebati'den yeni paket açıklaması: İyi bir 'mortgage' diyebiliriz
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Türk-İş ve Hak-İş'ten açıklama: Asgari ücret beklentileri karşılamadı
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Bakanlıktan 'asgari ücret' açıklaması: Ortalama artış yüzde 74,43
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Memur-Sen: Kamu görevlilerimize de ilave iyileştirmeler yapılmalı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı! 924 antrenör alımı yapılacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tekirdağ'daki 'sahte doktor' birçok ameliyata katılmış

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin birçok kez ameliyatlara katıldığının belirlendiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 16:46, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 16:47
Yazdır
Tekirdağ'daki 'sahte doktor' birçok ameliyata katılmış

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Özkiraz'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. M.K'yi ziyaret ederek Çapa Tıp Fakültesinden birincilik ile mezun olarak pratisyen hekim olduğunu, Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini, bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği belirtildi.

Özkiraz'ın sunduğu sınav sonuç belgesi ve Çapa Tıp Fakültesinde çekilmiş fotoğraflarını, plaketlerini, başarı belgelerini M.K'ye gösterdiği, bu sebeple bazı günlerde muayene sırasında M.K'nin yanında bulunduğu, muayene olan çocuklara şeker, çikolata gibi ikramlarda bulunduğu yönünde suç ihbarı yapılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, tanık V.C'nin şikayet ve eklerinin de soruşturma dosyasına eklendiği kaydedildi.

İddianamede, Özkiraz'ın ameliyatlara girdiği, hastane personelinin şüphelinin tıbbi bilgisinin yetersizliği ve sürekli hastanede sabahlaması sebebiyle artan şüpheleri üzerine yapılan araştırmada, bu kişinin sahte diploma tesis numarası ile oluşturduğu kaşeyi bastırarak hastanede sahte görev aldığının belirlendiği aktarıldı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. M.K. tıbbi sekreter T.A. ve şüphelinin erkek arkadaşı olduğu belirtilen C.T.K. ve V.C'nin tanık sıfatıyla beyanlarının alındığı belirtilen iddianamede, tanık beyanlarında doktor sıfatıyla isimleri geçen F.G. ve S.U. hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

- Arkadaşını ameliyathaneye almış

İddianamede, tanık M.K'nin beyanında, şüphelinin zaman zaman muayenesine gelerek muayeneleri izlediğini, ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığını, çoğu zaman kendisine ait steteskopu boynuna taktığını, hastane üniforması ile dolaştığını, zaman zaman ameliyatlara gözlemci olarak katıldığını söylediği aktarıldı.

Tanık V.C'nin ifadesinde şüpheliyle sosyal medyadan tanıştığını, şüphelinin kendisini Çapa Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıttığını, zaman zaman Çerkezköy'e şüpheliyi ziyarete geldiğini, şüphelinin bu ziyaretlerde kendisini hastanede karşıladığını, bir kez de ameliyat odasına aldığını, zaman zaman yaptıkları görüntülü görüşmelerde ameliyat odasından görüntüler paylaştığını söylediği belirtildi.

- Evinden çok sayıda kimlik kartı çıkmış

Özkiraz'ın ikametinde yapılan aramalarda "ameliyathane dışında giyilmez" yazısı bulunan cerrahi kıyafet, doktor önlüğü, cerrahi kıyafetler, steteskoplar, damar yolu enjeksiyon ucu, enjeksiyon ucu, neşter, adına düzenlenmiş İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartları, 2 adet adına düzenlenmiş İstanbul Tıp Fakültesi intorn doktor kimlik kartı, adına düzenlenmiş İstanbul Üniversitesi personel kartı, adına düzenlenmiş Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, adına düzenlenmiş Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Anabilimdalı Servisine ait kart, tıp kitapları ele geçirildiği iddianamede yer aldı.

Şüpheli Ayşe Özkiraz savunmasında 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköy'de okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, ailesinin sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp ailesine gösterdiğini söylediği aktarıldı.

Özkiraz savunmasında şunlara yer verdi:

"Fatih Gazi Özel Kız Öğrenci Yurduna gidip Nurten isimli görevli kadına kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Benden bir takım resmi belgeler istendi. İstenen belgelerden sadece öğrenci belgesini daha sonra getireceğimi beyan ettim. Yurda yerleştim. Sonraki süreçte de sürekli olarak getireceğim diyerek bu kişileri oyaladım. Yurda yerleştikten sonra soy ismini bilmediğim Sena ve Ayşe Süzen isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile kaldım. Okula girebilmek için İstanbul Eminönü semtinde bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip girdim. Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım ancak bunları hiç bir yerde göstermedim."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hemşire ve personel olan kişilerle tanıştığını ve bunlara kendini doktor olarak tanıttığını aktaran Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişilerle zamanla arkadaş olduk. Zaman zaman İstanbul'dan Çerkezköy'e geldim. 2021 yılının kasım ayı içerisinde annemin hastalanması üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesine getirdim. Burada Necip Özdemir isimli acil hekimine kendimi doktor olarak tanıttım. Bir kaç kez daha Çerkezköy Devlet Hastanesi acil bölümüne geldim, acilde vakit geçirmek istediğimi söyledim. F. Ç. isimli doktor bana izin verdi. Acilde bulunduğum zaman zarfında hasta muayene etmedim. Ancak muayeneleri izledim. 2022 yılı Haziran ayı içerisinde Çerkezköy'e geldim. Çocuk cerrahı olmak istediğim için Çocuk Cerrahı olan Dr. M.K'nin odasına gittim. Sekreter ile görüşüp kendimi tıp fakültesinden mezun doktor olarak tanıttım. Bir süre sonra Dr. M.K ile görüştüm. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım, ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesini gösterdim. Dr. M.K yanına gidip gelebileceğimi söylemesi üzerine Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tüm cerrahi branşların doktorları ile iletişim kurdum. Bir çok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım Ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemlerini bizzat yaptım. Bu işlemlerden Dr. M.K'nin haberi vardı. 12 Kasım'da sekreter beni hastaneye çağırdı. Hastanede gerçek adımı, ne iş yaptığımı, ailemin nerede yaşadığını sordu. Akabinde yalan söylediğimi anladıklarını fark ettim. Sonra Dr. M.K. ile görüştüm her şeyin yalan olduğunu söyledim. Bu süre içerisinde kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Pişmanım. Atılı suçlamayı kabul ediyorum."

İddianamede, şüpheli Ayşe Özkiraz'ın banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede üzerine atılı suçlara temas eden herhangi bir hesap hareketinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

- Özkiraz ameliyatlara katılmış

İddianamenin genel değerlendirme bölümünde Özkiraz'ın sadece hasta muayene etmekle kalmayıp bizzat ameliyatlara katılarak hastalar üzerinde dikiş işlemi yaptığının tespit edildiği, alınan savunmasında da bu hususu ikrar ederek ameliyattan sonra hastalara dikiş attığını beyan ettiği, ayrıca yine şüphelinin telefonu üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrasında tespit edilen görüntülerden, şüphelinin birçok kez farklı branşların ameliyatlarına katıldığı, bu ameliyatların bir kısmının çocuk cerrahisi bölümü, bir kısmının ise kadın doğum hastalıkları bölümüne ait ameliyatlar olduğu tespitine yer verildi.

Görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonrası hazırlanan bilirkişi raporu içerisinde bulunan görüntüler tetkik edildiğinde şüphelinin katılmış olduğu ameliyatlarda sezaryenle doğum ameliyatı, apandisit ameliyatı, yine ameliyat masasında yatan hastanın başında tek başına dikiş yaptığına dair görüntüler, şüphelinin üzerinde resmi kurum yaka kartı olduğu halde Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde çekilen fotoğrafı, diğer hastane personellerince şüpheliye eldiven giydirilip dezenfektan yaptırılarak ameliyata hazırlandığına ilişkin görüntülerin tespit edildiği belirtildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şehzade Mustafa Sevban Atalay, Özkiraz'ın "1219 sayılı Kanuna aykırılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması ve TCK'nın 53 maddesine kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkum olunması durumunda, mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep etti.

- Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Ayşe Özkiraz'ın "sahte doktor" olarak çalışmasına ilişkin bakanlıkça yürütülen soruşturma sonucunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlusu doktora kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar vermişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yolun karşısına geçen öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı
Yolun karşısına geçen öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı
Valilikten 'Deveciler Grubuna' operasyon açıklaması
Valilikten 'Deveciler Grubuna' operasyon açıklaması
Cinayet sanıklarının hırsızlık suçunu bildirmeyen belediye yöneticilerine suç duyurusu
Cinayet sanıklarının hırsızlık suçunu bildirmeyen belediye yöneticilerine suç duyurusu
Polisin el koyduğu tornavidasına 23 yıl sonra kavuştu
Polisin el koyduğu tornavidasına 23 yıl sonra kavuştu
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı
Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

Bu Habere Tepkiniz

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Reyting listeleri altüst oldu!

Reyting listeleri altüst oldu!

Televizyonun iddialı dizileri arasında rekabet giderek artıyor. Oyuncuları ve konularıyla dikkatleri üzerine çeken diziler adeta reyting savaşı veriyor. Dengeleri alt üst eden yeni sezon dizisi, ismini listenin başına yazdırarak görenleri şaşkına çevirdi.