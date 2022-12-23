Diyarbakır'da üniversite personeline araçtan ateş açıldı: 1 yaralı
Diyarbakır Dicle Üniversitesinde görevli bir personel, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu önüne gelen bir araçtaki kişi ya da kişilerin ateş açması sonucu yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2022 19:15, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 19:15
Olay, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu önünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, bir araç ile gelen kişi veya kişiler, okulda personel olan A.E.K.'ye silahla ateş açtı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personelin ayağından yaralandığı, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.
Polis, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız