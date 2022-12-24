24 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Aralık 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
İletişim Başkanlığı
İstanbul Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Metin EROL atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Strateji Geliştirme Başkanı Ali Osman AKALAN,
- Strateji Geliştirme Başkanlığına Şeyda KUTSİ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince;
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ,
- Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN,
- Prof. Dr. Burhaneddin SANDIKÇI,
- Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, seçilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif BİLGİN atanmıştır.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR atanmıştır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK atanmıştır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İsmail BAKAN atanmıştır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cem ZORLU atanmıştır.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet KUL atanmıştır.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mümin ŞAHİN atanmıştır.
23 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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