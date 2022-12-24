Bazı bakanlıklara 43 kadro ihdas edildi
Resmi gazete yayımlanana kararnameye göre Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı olmak üzere toplam 43 kadro ihdas edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 02:18, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 02:25
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 115
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız