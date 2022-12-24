Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

Seçim tarihi netleşiyor! Masada 3 alternatif var
Seçim tarihi netleşiyor! Masada 3 alternatif var
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Hablemitoğlu'na MiT'i kim teklif etti?
Hablemitoğlu'na MiT'i kim teklif etti?
24 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak
Bakan Bilgin: Memura enflasyonun üzerinde zam yapacağız
Bakan Bilgin: Memura enflasyonun üzerinde zam yapacağız
Yargıtay Başkanı'ndan hakim ve savcılara 'toplumdan kopuk yaşamayın' uyarısı
Yargıtay Başkanı'ndan hakim ve savcılara 'toplumdan kopuk yaşamayın' uyarısı
Bakan Soylu'dan belediyelerdeki terör soruşturmaları açıklaması
Bakan Soylu'dan belediyelerdeki terör soruşturmaları açıklaması
Fuat Oktay EYT için tarih verdi: Yıl bitmeden 1-2 hafta içinde
Fuat Oktay EYT için tarih verdi: Yıl bitmeden 1-2 hafta içinde
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
Bakan Muş: Haksız fiyat artışlarına ağır idari cezalar uygulanacak
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
MHRS'den randevu alıp gelmeyenlere 15 gün yeni randevu yok
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Asgari ücret hem TL hem dolar bazında arttı
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
Çalınan karttan para çekilmesinde banka 'kusurlu'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'İkinci dönem tüm okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilecek'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
'PKK'lı ve FETÖ'cülere olabildiğinde hoşgörülü davranıyorlar'
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
Orta gelirliye konut kampanyasında sona gelindi
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
81 ilde 'Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri' açılıyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Kar ve soğuk hava geliyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.080 lira seviyesinden işlem görüyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
CHP seçimin mayısa çekilmesini istemiyor!
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
AVM otoparkları '3 saat kuralı'nı hiçe sayıyor
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Müfettiş raporuna göre İBB'ye 875 FETÖ, 432 PKK irtibatlı var
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yayımlandı
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İstanbul'da ekmek yeni yılda 5 TL olacak
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
İş dünyası yeni asgari ücrete ne dedi?
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Semih Durmuş'tan 'yüzde 2 baraj şartı' açıklaması
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi kabul edildi
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 07:15, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 07:41
Yazdır
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın ülkemiz genelinde değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İşte jet motorlu Anka-3
İşte jet motorlu Anka-3
Bilim insanları cam kurbağaların nasıl saydamlaştığını keşfetti
Bilim insanları cam kurbağaların nasıl saydamlaştığını keşfetti
Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesinde
Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesinde
Hakkari eski milletvekili Geylani hayatını kaybetti
Hakkari eski milletvekili Geylani hayatını kaybetti
Cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün ailesi, hukuki süreç başlatacak
Cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ün ailesi, hukuki süreç başlatacak
Diyanet'ten Cuma hutbesinde yılbaşı uyarısı
Diyanet'ten Cuma hutbesinde yılbaşı uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Magazin dünyasında 2022'ye damgasını vuran anlar!

Magazin dünyasında 2022'ye damgasını vuran anlar!

2023 yılına girmeye sayılı günler kala bu yıl magazin dünyasında yıllar geçse de unutulmayacak olaylar gündem oldu.