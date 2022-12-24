Seçim tarihi netleşiyor! Masada 3 alternatif var

AK Parti, 2023 yılının haziran ayında yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili takvimi netleştirmek için çalışmaları hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında seçim hazırlıkları üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. 30 Nisan, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin ele alındığı toplantıda, her ihtimal değerlendirilerek taslak bir takvim oluşturuldu.

ERDOĞAN'DAN 'TEFERRUATLI ÇALIŞMA' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim işleri başkanlığına konu hakkında teferruatlı bir çalışma yapması için talimat verdiği öğrenildi. Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline karşı özellikle 30 Nisan tarihi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

EMRAH ÖZCAN