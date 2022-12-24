Kocaeli'de bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü
Polis ekiplerince olayla ilgili kadının kocası ve kayınbiraderi gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 09:25, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 09:41
Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B. (35) silahlı saldırıya uğradı.
Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerince olayla ilgili kadının kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız