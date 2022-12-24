Marketlerde etiket mesaisi: Zam cebe girmeden market kasasına girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 8.506 TL'lik asgari ücret, vatandaşların kursağında kaldı. Henüz zamlı maaşlar vatandaşın cebine yansımadan, fırsatçı marketler harekete geçti. Temel gıda maddelerinde son 1 haftada ortalama yüzde 15-20 zam yapıldı. Gider kalemleri olan; döviz ve akaryakıt fiyatlarına bir zam gelmemişken marketlerin fiyatlarını yukarı yönlü revize etmesi vatandaşlardan büyük tepki çekti. Market çalışanları etiket değiştirmek için gece mesailerine kalmaya başladı. Zamlı etiketler sosyal medyada da tepki oluşturdu. 'Zam cebe girmeden marketlerin kasasına gitti' yorumları yapılmaya başladı.

BİR GÜNDE ŞİKAYETLER ARTTI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, asgari ücrete yapılan zam ile birlikte marketlerin de fiyatları artırdığına yönelik şikayetler aldıklarını belirtti.

KAAN ZENGİNLİ