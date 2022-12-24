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Sağlık Bakanlığından randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama

Bakan Fahrettin Koca: MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı"- Yeni uygulamalara göre, MHRS'den randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 13:41, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 13:46
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Sağlık Bakanlığından randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu sorunlarının önüne geçmek amacıyla 2 yeni uygulamayı başlattıklarını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur. Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir." ifadesini kullandı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında da iki yeni uygulama hakkında bilgi verildi.

Buna göre, MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.

Bu iki uygulamayla, hastaların MHRS randevuları konusunda zorluk yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

- Randevusuna gitmeyenlerin oranı yüzde 21

Açıklamada ayrıca MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranının son 1 ayda yüzde 21 olduğu bildirildi.

Bunun muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulama kapsamında MHRS üzerinden randevu alındığında vatandaşların karşısına 'Sayın vatandaşımız, randevunuza gitmeme veya gitmeyeceğiniz randevunuzu iptal etmeme durumunda aynı branştan tekrar randevu almanız ancak 15 gün sonra mümkün olacaktır' uyarısı çıkıyor.

Randevulara gidemeyecek hastaların, randevusunu iptal etmesi diğer hastalara yer açılması yönünden önem taşıyor. Sistemde hem internet sitesi üzerinden, hem de SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri bulunuyor."

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