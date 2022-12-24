TRT World'den Reuters'a misilleme

Londra'da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan TRT World, Reuters'ın skandal ilanına göndermeler yaptı.

TRT World Londra'daki muhabir ilanında, İngiltere'deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekti.

Kraliyet üzerinden demokrasi göndermesi

TRT World ilanında herhangi bir siyasi lideri hedef almadan "Art arda gelen Britanya hükümetlerinin COVID-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere'yi Avrupa'dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birlikte, Orta Çağ'dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet'in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var" denildi.