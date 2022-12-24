Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler Meclis'te

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişinde sona yaklaşıldı. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Düzenlemeden yüz binlerce sözleşmeli personel yararlanacak.

Teknik çalışmaları tamamlanan düzenlemeden 424 bin sözleşmelinin yararlanması bekleniyor. Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. Düzenleme yasalaşınca geçişler süre aranmaksızın hemen yapılacak.

Çalışmaya göre yeni istihdam edilecek sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için 3 yıl görev yapması gerekecek. 1 yıl da aday memurluk süreci olacak.

Daha önceki uygulamanın dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya alınacak. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclise sevk edilmesi ve yeni yılda yasalaşması bekleniyor.