İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İranlı yetkili, depremin Boşruye'ye 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 19:19, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 19:21
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 16.54'te kaydedildi.
Sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi
Güney Horasan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, depremin Boşruye'ye 3 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.
Ahundi, depremin eyaletin Firdevs ve Tebes kentlerinde de hissedildiğini aktardı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız