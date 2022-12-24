Geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2022 20:06, Son Güncelleme : 24 Aralık 2022 20:08
İstanbul'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın var.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız