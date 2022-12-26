Bağdat Caddesi'nde yayaya çarparak ölümüne neden olan kişi avukat çıktı

Bağdat Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü süratli olduğu iddia edilen A.E. hakimiyetindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf A. isimli vatandaşa çarparak ölümüne neden olmuştu. Olay yerinden kaçan A.E. polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler"

Şüpheli A.E. hakimlikteki ifadesinde, "Ben avukatım sorunlu olduğum müvekkillerim vardır. Dolayısıyla bunlar mağdur olacaktır. Bu olay kendi aracımla meydana gelen bir durum değildir. Olay günü tanıştığım bir arkadaşıma aittir. Arkadaşım bana baskı yaptı. 'Olay yerine geri dönme seni ve beni öldürürler' dedi. Bu yüzden olay yerine dönmedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi. Şüpheli avukatı ise, "Müvekkil olay yerinden çok hızlı geçmemiştir. Hava durumu yağışlıdır. Müvekkil sol tarafa geçtiği esnada, yaya birden yola hızlı şekilde atlamıştır" diyerek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli A.E., Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.