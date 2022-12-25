Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor

Teröristlere kucak açıp saraylarda ağırlayan Macron yönetimi, PKK vandalizmiyle yüzleşti.

HAİN KORONUN PLANI TUTMADI

Sabıkası ırkçı suçlarla dolu olan 69 yaşındaki Fransız, Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezini silahla basıp üç kişiyi öldürünce Paris sokakları savaş alanına döndü. Kandil'deki elebaşlar, HDP'liler ve bazı CHP'liler suçu Türkiye'ye yıkmak istedi. Fransa Emniyeti 'saldırgan tek başınaydı.' açıklaması ile bu kirli planı bozdu.

OLAYLAR AVRUPAYA SIÇRADI

PKK destekçileri çılgına döndü. Paris caddelerine barikatlar kuruldu. Araçlar ve dükkanlar ateşe verildi. Teröristler polisle çatıştı.

Gerilim, kısa sürede birçok Avrupa şehrine sıçradı. Fransa, olaylara karışanları sınır dışı etme kararı alırken, Ankara'nın 'Beslediğiniz terör, gün gelir döner sizi de vurur.' uyarısı akıllara geldi.

YILMAZ BİLGEN

