Müşterinin gözünü doyurma telaşının sonucu 'serpme kahvaltı' israfı

Eskişehir'de yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle gıda israfı artıyor. Günün erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmetleri, birçok mekanda akşama dek sürüyor. Sınırsız çay seçeneğinin müşterileri çektiği serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, reçel, bal, kaymak, kızartmalar, domates, salatalık ve ekmek gibi pek çok gıda tüketilmeden masadan kaldırılıyor. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde kahvaltı salonu işletmeciliği yapan Fadime Kırıcı, israfın biraz da olsa önüne geçmek için porsiyonları küçülttüklerini vurguladı.

"Masa boş olduğu zaman 'çok azmış' gibi tepkiler alıyoruz"

İnsanların öncelikle gözlerini doyurmak için masayı donatmak zorunda kaldıklarını belirten Fadime Kırıcı, porsiyonları küçülttüklerinde insanların gözünde az gözüktüğünü söyledi. Müşteriler yiyecekleri kadar sipariş ederlerse israfın önüne geçebileceğini ifade eden Kırıcı, "Serpme kahvaltıda israf yaşandığı düşüncesine katılıyorum. Herkes reçel, pekmez gibi ürünler yemiyor, en azından insanlar kendi seçtikleri ürünleri yeseler hem biz israf etmeyiz hem de insanlar istediklerini yemiş olurlar. Genelde yumurta, hamur işi gibi ürünlerde müşteriye nasıl istediklerini soruyoruz ama reçel gibi ürünlerde müşteri masayı dolu dolu görsün diye koymak zorunda kalıyoruz. İnsanların önce gözlerinin doyması lazım, masa boş olduğu zaman 'çok azmış' gibi tepkiler alıyoruz. Müşteriler yiyecekleri kadar alırlarsa biz de fiyatları ona göre tutarız hem de israfı önlemiş oluruz. İsrafın biraz da olsa önüne geçmek için porsiyonları küçülttük o zamanda insanların gözüne az gözüküyor. Gözlerini doyurmak için masayı donatıyoruz ama gerçekten israf oluyor. İnsanlar isteklerine göre seçmeli sipariş verirlerse ben 100 TL yerine 50 TL alırım ama ziyan olmayacağını, dökülmeyeceğini bilirim" diye konuştu.