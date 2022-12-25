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6 gün sonra süre doluyor: Veteriner hekimler ek süre istedi

Evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere yönelik yürürlüğe giren mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık'a 6 gün kalırken, yoğun başvuru üzerine mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı. Yaklaşık 5 milyon hayvana çip uygulaması yapılmadığını aktaran Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, "Türkiye'deki bütün kliniklerde ve tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çip takılmaya devam edilse bile 24 saat esasıyla süre sonuna kadar bu kadar hayvana mikroçip takılıp kayıt altına alınmasına imkan yok" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 14:49, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 15:10
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26 Şubat 2018 tarihinde 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmeliğe ilişkin evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Bu çerçevede mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde ise son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Sürenin dolmasına 6 gün kalırken ülke genelinde 1 milyon 3 bin 810 hayvan kayıt altına alındı. Sürenin daralmasıyla yoğun talebin oluştuğu veterinerlerde ise mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, Sakarya'da da yaklaşık 50 bin evcil hayvanın olduğunu ve 16 binin kayıt altına alındığını aktardı.

"Bu kadar hayvana mikroçip takılıp kayıt altına alınmasına imkan yok"

Mikroçip uygulamasında verilen son tarihin uzatılması gerektiğini savunan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, "Uygulama için son tarih 31 Aralık 2022 fakat şuanda çip tedariki konusunda ciddi sıkıntılar var. Dünyada yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye yansımaları ve uygulamada şuanda yeteri kadar çip takılmamış olması sıkıntı oluşturuyor. Biz Türkiye'de yaklaşık 6 milyon evcil hayvanın olduğunu var sayıyoruz. Şuana kadar çip takılmış hayvan sayısı 1 milyon 3 bin 810'du. Sakarya geneline baktığımızda da bu rakam 16 bin 800'ler de. İl genelinde biz 45-50 bin evcil hayvan olduğunu düşünüyoruz. Bunun çok az kısmına çip uygulaması yapılmış ve kayıt altına alınış durumdadır. Türkiye'de de aynı şekilde yaklaşık yüzde 20'lik bir kısmına çip takıldığını düşünüyoruz ama yeterli çip sayısına ulaşılamadı. Yakın zamanda Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin de paylaştığı gibi şuanda talebimiz uygulamanın son günün daha ileri bir tarihe alınmasıdır. Bugün itibariyle Türkiye'deki bütün kliniklerde ve tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çip takılmaya devam edilse bile 24 saat esasıyla süre sonuna kadar bu kadar hayvana mikroçip takılıp kayıt altına alınmasına imkan yok" dedi.

"Büyük şehirlerde ciddi çip sıkıntısı var"

Sakarya'da çip konusunda bir sorun olmadığını aktaran Toker, "Sakarya'da Allah'a şükür böyle bir sıkıntımız yok. İlçe müdürlükleri ve kliniklerde çip ihtiyacına karşılık verilebiliyor ama büyük şehirlerde ciddi çip sıkıntısı var. Yetiştirilmeye çalışılıyor ama yetişmiyor. Vatandaşların asıl yaşayacağı sıkıntı, 31 Aralık sonrasında eğer çip uygulaması yapılmadıysa, beyanname sistemi getirildi, beyannamesi yapılmadıysa bu vatandaşlarımız cezai işlemlerle karşı karşıya kalacak. Bu cezaların günümüzdeki tutarı bin 640 lira ama 1 Ocak itibariyle beraber 3 bin 642 lira gibi bir ceza tutarı söz konusu olacak. Bu da yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın mağduriyet yaşaması demek. Bu sebeple bizim bakanlıktan ricamız, hayvan severlerinde mağdur olamaması açısından sürenin biraz daha uzatılması. Özel klinikler yetişmeye çalışıyor ve odalarda adaletli bir dağıtım yapılıyor. Ne yazık ki bazı yerde daha yoğun, bazı yerde daha az kullanıyor. Bizim kliniğimiz 500 çip takmış ama bu sayıyı takamayan klinikler var. Bu yoğunlukla da alakalı bir durum ama yoğunluğu karşılayabilmek için herkes temkinli olamaya çalışıyor, çip tedarik etmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Türk Veterinerler Odası ve bakanlık bunu aşmak için uğraşıyor"

Kısa bir süre zarfında bütün evcil hayvanların kayıt altına alınamayacağını vurgulayan Toker, "Dünyada bir çip sıkıntısı zaten var. Aynısı hayvanlar içinde uygulanan çiplerde de var. Temin konusunda sıkıntı var. Türk Veterinerler Odası ve bakanlık bunu aşmak için uğraşıyor ama istediğimiz oranda mikroçip ve karneye ulaşamıyoruz. Uygulama mükemmel bir uygulama. Hayvanların geleceği için güzel. Ne yazık ki insanlar hayvan sahiplenip belli bir süre sonra sokağa salabiliyorlar, artık bunlar olmayacak. Ya da bir hayvan çocuğa zarar verirse, bu hayvanın kime ait olduğu tespit edilebilecek. Ya da sokakta sahipsiz görünen bir hayvan, bir çocuğu ısırdığında ki 2022 Türkiye'sinde kuduz vakasında bir çocuğumuzu kaybettik. Bu hayvanın kuduz aşısı olup olmadığı sistem üzerinden hepsi takip edilebilecek. Uygulama, gelişmiş dünya dediğimiz Avrupa'da Amerika'da yıllardır yapılan bir uygulama. Türkiye'nin de buna geçmesinden çok mutluyuz ama şuanda son tarihe kadar bu işlem yetişemeyeceği için bundan endişeliyiz ve kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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