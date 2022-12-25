Tekirdağ'da kamyon ve otobüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 19:29, Son Güncelleme : 25 Aralık 2022 19:30
Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde kaza meydana geldi.
İstanbul-Şarköy arasında yolcu taşıyan otobüs, patates yüklü kamyonla çarpıştı.
Kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız