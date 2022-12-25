Erdoğan: Maalesef 900'e yakın ilaç eksikliği vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Program katılımcılarında birisi ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli projeleri destekleyen bir çalışma olup olmadığına ilişkin soru sordu.

"900'e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı, süratle gidermeye başladık"

Erdoğan, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli projeleri destekleyen bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sağlık teknolojileri olarak mı bakacağız yoksa ilaç sanayisi olarak mı bakacağız. Burada ilaç sanayi olarak değerlendirmemizi yaparsak çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü ilaç sanayisinde bu son dönemde bizde de sıkıntı var. Bu konuyla ilgili olarak da Sağlık Bakanımıza, ilgili arkadaşlara 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedik, 900'e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı, şimdi onları da süratle gidermeye başladık."