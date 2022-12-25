Memur ve Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sayısının aralık başında 1 milyon 900 bin olduğunu, yapılacak çalışmada yaş aralığı olup olmayacağının henüz netleşmediğini bildirdi. Bilgin, Haber Global canlı yayınında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin soru üzerine, "Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza enflasyonun üzerinde artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde, yılbaşından önce veya hemen sonra kamuoyuyla paylaşırız." diye konuştu.

En düşük emekli maaşının 3 bin 500 lira olduğunun hatırlatılması üzerine Vedat Bilgin, bu grupta Bağ-Kur'lu veya çok sınırlı prim yatırmış yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğunu ifade etti.

Vedat Bilgin, bu gruptakiler için de sosyal devlet anlayışıyla bir çalışma yapılacağını kaydetti.