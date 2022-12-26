26 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Şura Konseyi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh ile görüşecek.
(TBMM/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı'na katılacak.
- Bakan Yanık ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne katılacak, bakanlıkları arasında işbirliği protokolünü imzalayacak.
(Ankara/10.00/12.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ATO Congresium'da düzenlenecek "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"na iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ tarafından alımı yapılan 160 iş makinesinin teslim törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Küçükçekmece (Halkalı)-Kayaşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahasının Hizmete Alınması Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu hafta ve sezonun ilk yarısı Altınordu-Çaykur Rizespor, Göztepe-Bodrumspor maçlarıyla sona erecek.
(İzmir/17.00/20.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisiyle tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta tek maçla sona erecek.
3- Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'nde ekim ayının kazananları, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek törende ödüllerini alacak.
(İstanbul/14.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız