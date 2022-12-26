Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Avcılar'da üç katlı binanın birinci katındaki dairede kalan ve bir süredir ev sahibiyle anlaşmazlık yaşayan kiracının, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktığı öne sürüldü. Yangın sırasında dairede meydana gelen patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 07:25, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 09:53
Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst
katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu.
İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan
kiracı, evi yakmakla tehdit etti.
Bugün 04.00 sıralarında ise daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu
itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları
tahliye etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden
itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız