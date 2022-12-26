Paris'i yakan PKK terörüne Fransız kaldılar



PKK'lı teröristler, bir ırkçının 3 kişiyi öldürdüğü saldırıyı bahane ederek Noel kutlamasına hazırlanan başkentte araçları yaktı, iş yerlerine zarar verdi ve polisle çatıştı.



Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi adıyla bilinen binanın olduğu Enghien Caddesi'nde saldırı düzenlendi. Sabıkalı ırkçı olduğu belirlenen 69 yaşındaki Fransız vatandaşı William M. tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası terör örgütü PKK destekçileri Paris'i adeta ateşe verdi. Hristiyanlar için kutsal sayılan Noel günü arifesinde başta Fransa'nın başkenti Paris olmak üzere Marsilya gibi şehirlerde sokakları terörize eden PKK'lı gruplar polisle çatıştı. PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırdı, araçları yaktı ve dükkanlara da zarar verdi. Terör destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında en az 31 Fransız polisi yaralandı. Bazı kişiler gözaltına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor. Paris'i yakıp yıkan terör örgütü yandaşlarına bir destek de HDP'den geldi. PKK'nın Avrupa'daki en büyük destekçisi Fransa ise PKK'lıların şehri yakıp yıkmasından dolayı adeta şaşkınlık içinde kaldı.



SİYASİLER ÜÇ MAYMUNU OYNADI

Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız siyasetçiler, Paris'i yakan terör yandaşlarına nasıl tepki göstereceklerini bilemedi. Macron, "polisi tebrik etmekle" yetinirken, Müslümanlara karşı sert siyaset yanlısı olan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "barışçıl gösteri" ifadesi kullandı. Fransa Adalet Bakanı ve Emniyet müdürü ise terör örgütüyle iltisaklı olduğu bilinen isimleri makamında kabul etti.

KAOS MİMARI ÜZÜLDÜ

Orta Doğu başta olmak üzere gittiği her coğrafyada Batılı sömürgeci politikalarının destekçisi olan Fransız Bernard Henry Levy'- den twitter hesabından Paris'i ateşe veren ve yağmalayan terör örgütü yandaşlarına destek mesajı geldi. Levy attığı tweette, "Dağlardan başka dostumuz yok hissine kapılmanız yıkıcı, Işıklar Şehri sizin için karanlık oldu," ifadelerini kullanarak adeta yaşanan şiddete destek verdi.



KENDİ POLİSİNİ SUÇLADI

PKK yandaşlarına Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) milletvekili Sebastien Delogu'dan destek geldi. Fransa'nın ikinci büyük şehri Marsilya'da PKK paçavralarının altında yürüyen Delogu, ortalığı savaş alanına çeviren terör örgütü PKK destekçilerine müdahalesine tepki gösterdi. Delogu, gösterilerin 'barışçıl bir geçit töreni' olduğunu savundu. Öte yanda birçok Fransız sosyal medyadan yaşananlara "ihanete uğradık" tepkisini gösterdi.

HDP'Lİ TEMELLİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Fransa'nın başkentini yakıp yıkan terör örgütü yandaşlarının eylemleri dünya kamuoyunda yakından takip edilirken HDP vekili ve eski eş Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan eylemleri körükleyecek bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris tweetimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.

İNGİLTERE VE YUNANİSTAN'I DA KARIŞTIRDILAR

Terör örgütü yandaşları sadece Fransa'yı değil, İngiltere'nin başkenti Londra ve Yunanistan'ın başkenti Atina'yı da ateşe verdi. Londra ve Yunanistan'da polisle çatışan eylemciler, Türkiye ve Fransa büyükelçiliklerine yürümeye çalıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırı sonrası, PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı. Terör örgütü paçavralarını taşıyan örgüt sempatizanları, Türkiye aleyhine sloganlar attı.

Yabancılara karşı patolojik nefreti var

Paris Savcılığı, saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltındayken, "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, saldırıyı "yabancıları öldürmek için" gerçekleştirdiğini söylediğini açıkladı. Paris Savcılık Ofisi açıklamasına dayandırılan haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız saldırgan gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf etti. Gözaltı kararı önceki gün kaldırılıp sağlık sebebi gerekçe gösterilerek psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan hakında dün akşam yeniden gözaltı kararı verildi. Saldırgan, kendini "depresif ve intihara yatkın" biri olarak tanımladı ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası "göçmenleri ve yabancıları öldürme arzusunda" olduğunu belirtti. Saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, sonra da Paris'in 10. Bölge'sine yürüyerek gittiğini, orada bir kültür merkezi bulunduğunu bildiğini belirten saldırgan, tüm göçmenlere kızgın olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanı Akar: Besledikleri yılan kendilerini soktu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Paris'teki terör örgütü yanlılarının çıkardığı olaylara ilişkin, "Fransızların beslediği yılan, kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Okyanus ötesinin Avrupa'yı terbiyesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı: Men dakka dukka "Çalma kapımı çalarlar kapını" Avrupa'da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, Okyanus ötesinin Avrupa'ya yeni terbiye yöntemi. Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi? Besle kargayı oysun gözünü...

Terörü besleyenler terörle yüz yüze geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaştığı Twitter mesajında Fransa'daki olaylara tepki gösterdi. Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip "Hala sessiz kalacak mısınız?" dedi. Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terörist organizasyonla aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk'ü, Kürt'ü ve güvenlik görevlisini katletti. Onlar şimdi Paris sokaklarını ateşe veriyor. Hala sessiz kalacak mısınız?" ifadelerini kullandı.



Fransa'ya La Farge hatırlatması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki terör örgütü PKK eylemlerine ilişkin Fransız çimento devi La Farge'ın örgütü PKK'ya verdiği desteği hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca terör örgütlerine destek veren ülkeleri uyardığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız bu uyarıları defalarca yapmıştır. PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yaktığını ortaya çıktı. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği son örnekte de ortaya çıktı. Terör örgütü yandaşlarının ortaya koyduğu tabloyu Fransa düşünmeli. Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi. PKK'nın Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Hem ırkçı saldırıyı hem de PKK'nın gösterisini kınıyoruz" diyen Çelik, "La Farge firması hem DEAŞ'a hem de PKK'ya destek veriyor. Bizim canımız yanarken onlar itidale davet ediyordu. Çifte standardın sonuçlarını gördük" değerlendirmesinde bulundu.