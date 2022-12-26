Paris'i yakan PKK terörüne Fransız kaldılar

Bakan Muş: Zincir market genel müdürlerine 'etiket' uyaısında bulunduk
Bakan Muş: Zincir market genel müdürlerine 'etiket' uyaısında bulunduk
%0 Faizli 20.000 TL Nakit!
%0 Faizli 20.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak: Ana gündem EYT
Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak: Ana gündem EYT
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
Ekmek zammında gramaj oyunu
Ekmek zammında gramaj oyunu
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
MEB'den öğretmen ataması açıklaması
MEB'den öğretmen ataması açıklaması
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler Meclis'te
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde gözler Meclis'te
'Pazartesi günü yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız'
'Pazartesi günü yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız'
ORC Araştırma'nın yapmış olduğu son seçim anketi...İşte oy oranları
ORC Araştırma'nın yapmış olduğu son seçim anketi...İşte oy oranları
Ana sayfaHaberler Terör

Paris'i yakan PKK terörüne Fransız kaldılar

PKK'nın bir numaralı hamisi Fransa, desteklediği teröristlerin Paris'i yakıp yıkmasıyla şaşkın. PKK'lı teröristler, bir ırkçının 3 kişiyi öldürdüğü saldırıyı bahane ederek Noel kutlamasına hazırlanan başkentte araçları yaktı, iş yerlerine zarar verdi ve polisle çatıştı. Fransız yetkililer vandallara nasıl tepki göstereceklerini bilemezken sosyal medyada birçok kişi "ihanete uğradık" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 07:30, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 09:40
Yazdır
Paris'i yakan PKK terörüne Fransız kaldılar


PKK'lı teröristler, bir ırkçının 3 kişiyi öldürdüğü saldırıyı bahane ederek Noel kutlamasına hazırlanan başkentte araçları yaktı, iş yerlerine zarar verdi ve polisle çatıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi adıyla bilinen binanın olduğu Enghien Caddesi'nde saldırı düzenlendi. Sabıkalı ırkçı olduğu belirlenen 69 yaşındaki Fransız vatandaşı William M. tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası terör örgütü PKK destekçileri Paris'i adeta ateşe verdi. Hristiyanlar için kutsal sayılan Noel günü arifesinde başta Fransa'nın başkenti Paris olmak üzere Marsilya gibi şehirlerde sokakları terörize eden PKK'lı gruplar polisle çatıştı. PKK yanlısı grup alandaki polislere saldırdı, araçları yaktı ve dükkanlara da zarar verdi. Terör destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında en az 31 Fransız polisi yaralandı. Bazı kişiler gözaltına alınırken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor. Paris'i yakıp yıkan terör örgütü yandaşlarına bir destek de HDP'den geldi. PKK'nın Avrupa'daki en büyük destekçisi Fransa ise PKK'lıların şehri yakıp yıkmasından dolayı adeta şaşkınlık içinde kaldı.


SİYASİLER ÜÇ MAYMUNU OYNADI

Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız siyasetçiler, Paris'i yakan terör yandaşlarına nasıl tepki göstereceklerini bilemedi. Macron, "polisi tebrik etmekle" yetinirken, Müslümanlara karşı sert siyaset yanlısı olan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "barışçıl gösteri" ifadesi kullandı. Fransa Adalet Bakanı ve Emniyet müdürü ise terör örgütüyle iltisaklı olduğu bilinen isimleri makamında kabul etti.

KAOS MİMARI ÜZÜLDÜ

Orta Doğu başta olmak üzere gittiği her coğrafyada Batılı sömürgeci politikalarının destekçisi olan Fransız Bernard Henry Levy'- den twitter hesabından Paris'i ateşe veren ve yağmalayan terör örgütü yandaşlarına destek mesajı geldi. Levy attığı tweette, "Dağlardan başka dostumuz yok hissine kapılmanız yıkıcı, Işıklar Şehri sizin için karanlık oldu," ifadelerini kullanarak adeta yaşanan şiddete destek verdi.


KENDİ POLİSİNİ SUÇLADI

PKK yandaşlarına Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) milletvekili Sebastien Delogu'dan destek geldi. Fransa'nın ikinci büyük şehri Marsilya'da PKK paçavralarının altında yürüyen Delogu, ortalığı savaş alanına çeviren terör örgütü PKK destekçilerine müdahalesine tepki gösterdi. Delogu, gösterilerin 'barışçıl bir geçit töreni' olduğunu savundu. Öte yanda birçok Fransız sosyal medyadan yaşananlara "ihanete uğradık" tepkisini gösterdi.

HDP'Lİ TEMELLİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Fransa'nın başkentini yakıp yıkan terör örgütü yandaşlarının eylemleri dünya kamuoyunda yakından takip edilirken HDP vekili ve eski eş Başkanı Sezai Temelli ise sosyal medyadan eylemleri körükleyecek bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından Paris sokaklarının adeta savaş alanına döndüğü görüntüleri alıntılayan Temelli, paylaşımında "Paris yanıyor, bırakın yansın" ifadelerini kullandı. Tepkiler sonrası paylaşımını kaldıran Temelli, "Paris tweetimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" dedi.

İNGİLTERE VE YUNANİSTAN'I DA KARIŞTIRDILAR

Terör örgütü yandaşları sadece Fransa'yı değil, İngiltere'nin başkenti Londra ve Yunanistan'ın başkenti Atina'yı da ateşe verdi. Londra ve Yunanistan'da polisle çatışan eylemciler, Türkiye ve Fransa büyükelçiliklerine yürümeye çalıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırı sonrası, PKK destekçileri Fransız polisiyle çatıştı. Terör örgütü paçavralarını taşıyan örgüt sempatizanları, Türkiye aleyhine sloganlar attı.

Yabancılara karşı patolojik nefreti var

Paris Savcılığı, saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltındayken, "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, saldırıyı "yabancıları öldürmek için" gerçekleştirdiğini söylediğini açıkladı. Paris Savcılık Ofisi açıklamasına dayandırılan haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız saldırgan gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf etti. Gözaltı kararı önceki gün kaldırılıp sağlık sebebi gerekçe gösterilerek psikiyatri kliniğine sevk edilen saldırgan hakında dün akşam yeniden gözaltı kararı verildi. Saldırgan, kendini "depresif ve intihara yatkın" biri olarak tanımladı ve 2016'da evinde yaşadığı hırsızlık sonrası "göçmenleri ve yabancıları öldürme arzusunda" olduğunu belirtti. Saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, sonra da Paris'in 10. Bölge'sine yürüyerek gittiğini, orada bir kültür merkezi bulunduğunu bildiğini belirten saldırgan, tüm göçmenlere kızgın olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanı Akar: Besledikleri yılan kendilerini soktu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Paris'teki terör örgütü yanlılarının çıkardığı olaylara ilişkin, "Fransızların beslediği yılan, kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Okyanus ötesinin Avrupa'yı terbiyesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı: Men dakka dukka "Çalma kapımı çalarlar kapını" Avrupa'da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, Okyanus ötesinin Avrupa'ya yeni terbiye yöntemi. Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi? Besle kargayı oysun gözünü...

Terörü besleyenler terörle yüz yüze geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaştığı Twitter mesajında Fransa'daki olaylara tepki gösterdi. Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip "Hala sessiz kalacak mısınız?" dedi. Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terörist organizasyonla aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türk'ü, Kürt'ü ve güvenlik görevlisini katletti. Onlar şimdi Paris sokaklarını ateşe veriyor. Hala sessiz kalacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya La Farge hatırlatması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'daki terör örgütü PKK eylemlerine ilişkin Fransız çimento devi La Farge'ın örgütü PKK'ya verdiği desteği hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca terör örgütlerine destek veren ülkeleri uyardığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız bu uyarıları defalarca yapmıştır. PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yaktığını ortaya çıktı. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği son örnekte de ortaya çıktı. Terör örgütü yandaşlarının ortaya koyduğu tabloyu Fransa düşünmeli. Terör örgütünü besleyenler terörle yüz yüze geldi. PKK'nın Kürtlere ne kadar zarar verdiği ortaya çıktı. Hem ırkçı saldırıyı hem de PKK'nın gösterisini kınıyoruz" diyen Çelik, "La Farge firması hem DEAŞ'a hem de PKK'ya destek veriyor. Bizim canımız yanarken onlar itidale davet ediyordu. Çifte standardın sonuçlarını gördük" değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
'Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 21 terörist var'
'Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 21 terörist var'
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisiyle 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisiyle 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Tasarrufa hemen başlayın!

Tasarrufa hemen başlayın!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset-Advertorial&utm_campaign=Brita-Aralik-300TL
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

ayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak olan yüzde 50 indirimle ilgili olarak; "MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar. MTV indirimi vatandaşı rahatlatacak" dedi.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

26 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.