Türkiye oto yedek parçada üs oldu

Türkiye, yedek parça üretiminde dünyada söz sahibi ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çip krizi ve tedarik zincirindeki kırılmaları fırsata çeviren Türkiye, yatırım üstüne yatırım alırken bu durum üretime ve ihracata da yansıdı. 2022'yi geçen seneye göre büyümeyle kapatacaklarını belirten Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu.

SEKTÖR İHRACATTA YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

Yaşanan krizlerin sektörlerini büyüme anlamında etkileyeceğini önceden tahmin ettiklerini söyleyen Özalp, "Tedarik zincirindeki küresel kırılma, ülkemiz yedek parça üreticileri için de ayrı bir fırsat doğurdu. Birçok yedek parça üretimi ülkemize kaydı. Bu durum başta ihracat pazarları olmak üzere, Türkiye'nin yedek parça üretiminde önemli bir üs olduğunu gösterdi. Sadece üreticilerimiz değil, birçok dağıtıcı firmamız da ihracat pazarlarını büyütmeye başladı. Artık sadece Türkiye pazarında değil, ihracat yaptıkları ülkelerde de dağıtım organizasyonu kurmaya başladılar. Sektörümüz döviz bazlı baktığımızda 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 10'un üzerinde bir büyüme ile kapatacak" diye konuştu.

AVRUPALI FİRMALAR TÜRKİYE'YE AKIN ETTİ

Uzakdoğu'da yaşanan pandemi sürecinin devam ettiğine ve üretim aksamalarına yol açtığına dikkat çeken Ziya Özalp, sözlerine şöyle devam etti: "Hammadde ve deniz taşımacılığındaki fiyat artışları sebebi ile Türkiye'nin, global satış sonrası için ciddi bir pazar haline geldiğini söyleyebiliriz. Başta Avrupalı birçok dağıtıcı firma olmak üzere son dönemde fason üretimlerini satış sonrası pazarındaki Türk ve global üreticilerimize kaydırdılar. Yerli dağıtıcılarımız ise, artan maliyetlere rağmen başta insan kaynakları ve lojistik merkezi yatırımlarına devam etmekteler. Bu gelişmeler, 2023 yılında da satış sonrası pazarının otomotiv endüstrisi içinde her zaman olduğu gibi istikrarlı büyümesini devam ettireceği beklentisini güçlendiriyor."

Servisler hibrit araca evriliyor

Gelecek yıla dair beklentilerini paylaşan OSS Başkanı Ziya Özalp, "Otomotiv endüstrisi her ne kadar araçlardaki yapısal değişimi daha fazla konuşsa da içten yanmalı motorlu ve hibrit araçların adetsel ve yüzdesel oranda çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Otomobildeki bu değişimin oyuncuları olan üretici, dağıtıcı ve ürünlerin montajını yapan servislerin geleceğe dair hazırlıklarını gözlemliyoruz. 2023'te sektör oyuncularının enflasyonist bir büyümenin yanı sıra adetsel olarak da büyümeyi hedeflendiği bir yıl olacağını düşünmekteyiz. 2023'te de 2022'ye benzer paralel bir büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şuayip Alabay