Kim daha çok sigara içiyor? Erkekler mi, kadınlar mı?

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasından alınan mevcut en son rakamlara göre 15 yaş ve üstü kadın ve erkekleri içeren dünyanın en kalabalık 50 ülkesindeki sigara içme oranları oldukça yüksek.

Verilere göre dünya çapında kadınlar arasında sigara içme oranı Afrika ve Asya'nın çoğunda çok düşük. Endonezya'da erkeklerin %70'i sigara içiyor ama kadınların sadece %5'i; Çin'de erkeklerde %48, kadınlarda %2; Mısır'da erkeklerin yarısı sigara içerken kadınların neredeyse hiçbiri (%0,4) sigara içmiyor.

BU ÜLKELERDE KADINLAR ÖNDE

Aslında, araştırmaya dahil edilen hemen hemen tüm ülkelerde kadınlardan daha fazla erkek sigara tiryakisi var. Ancak, birkaç aykırı değer var.

OSMAN SAĞIRLI