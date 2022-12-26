Fahiş fiyata milyonluk ceza yolda! Perakende Yasası'nın detayları ortaya çıktı
Vatandaşa uyguladığı fahiş fiyatlarla gündemden düşmeyen zincir marketleri de kapsayan perakende satış ile ilgili caydırıcı yeni düzenlemeler yolda. Haksız ticari uygulamalara 250 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketleri işaret ederek söylediği "Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır" sözlerinin ardından, perakende satışlarda cezaları artıran yeni düzenlemenin yakında çıkması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre; Perakende Yasası'nda firmalara 250 milyon liraya kadar ceza verilebilmesi öngörülüyor.
Düzenleme sonrasında, firmalar haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama sayılacak.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız