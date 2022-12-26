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Netflix: Dünyanın Türkiye'ye ilgisi katlanarak artıyor

Şirketin 7 ülkede gerçekleştirdiği "Kültürel Yakınlık Araştırması", eğlence servisindeki Türk yapımlarını izleyen kişilerin ülkeyi turist olarak ziyaret etme isteğinin 2,6 kat, Türkçe öğrenme arzusunun ise 4,6 kat arttığını ortaya koydu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 10:23, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 10:25
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Netflix: Dünyanın Türkiye'ye ilgisi katlanarak artıyor

Netflix'in 7 ülkede gerçekleştirdiği Kültürel Yakınlık Araştırması'na göre, Türk yapımlarını izleyen kişilerin ülkeyi ziyaret etme isteği 2,6 kat, Türkçe öğrenme arzusu ise 4,6 kat arttı.

Netflix açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin özgün hikayelerini 190 ülkeye taşımaya devam ediyor. Bugüne dek 30'un üzerinde yerli yapıma imza atan eğlence servisi, bu yapımlarının dünyanın farklı bölgelerinde yarattığı etkiyi ölçmek amacıyla kapsamlı bir kamuoyu araştırmasına imza attı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Netflix Kültürel Yakınlık Araştırması'na ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, İspanya, Suudi Arabistan ve Şili'den 13 bin kişi katıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, Netflix üyeleri, üye olmayan kişilere kıyasla Türk yapımlarını 1,5 kat daha fazla izliyor. Böylece Netflix, yerli yapımları daha görünür kılarak Türk kültürünün yeni coğrafyalara ulaştırılmasına aracı oluyor.

Netflix'teki Türk dizi ve filmlerini izleyen kişilerin Türkiye'yi turist olarak ziyaret etme isteği, izlemeyenlere göre 2,6 kat daha fazla. Dünya genelinde turistik ilgisi en çok artan 3 ülke ise Brezilya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor.

- Türkçeye ilginin en çok arttığı ülke ABD

Dizi ve filmler, Türkçeye duyulan ilgiyi de artırıyor. Netflix'teki Türk yapımlarını izleyenler arasında "Türkçe öğrenmek istiyorum" diyenlerin oranı, izlemeyenlere göre 4,6 kat daha fazla. Türkçeye ilginin en çok arttığı ülke ise ABD.

Netflix'teki yerli yapımları izleyenler arasında "Türk kültürüne ilgi duyuyorum" diyenlerine oranı, izlemeyenlerden yüzde 29 daha fazla. Benzer şekilde Türk mutfağına ilgi yüzde 29, Türk tarihine yüzde 27, Türk edebiyatına ise yüzde 22 artıyor.

Türk yapımlarını izleyenlerin Türk insanıyla tanışma, iş yapma isteği yüzde 27 yükseliyor. "Türk yapımlarını izledikten sonra Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetleri satın alma isteğim arttı" diyenlerin oranı ise yüzde 17.

Araştırma, kreatif sektöre ilginin de katlanarak arttığını gösteriyor. Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türk yönetmenlere ilgisi 4,6 kat, oyunculara 4,9 kat artarken, oyuncuları sosyal medyada takip etme oranı 5.2 katına çıkıyor.

- Yerli yapımlar onlarca ülkede top 10 listelerinde

Netflix Türkiye imzasını taşıyan yapımlar, bugüne kadar onlarca ülkede en çok izlenenler arasına girmeyi başardı. 2022'de 45 ülkede "Top 10 Dizi" listelerine giren "Zeytin Ağacı" ve 35 ülkede aynı başarıyı tekrarlayan "Yakamoz S-245" bu yapımlar arasında bulunuyor. Filmlerde ise yine bu yıl yayınlanan "Sen Yaşamaya Bak" 76 ülkede, "Aşk Taktikleri" ise 70 ülkede "Top 10 Film" listelerinde yer aldı.

Gelecek yıl 190 ülkede yayınlanacak Netflix dizileri arasında, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı "Şahmaran", Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne", Çağan Irmak'ın yaratıcısı olduğu ve yönetmenliğini üstlendiği "Yaratılan" gibi çok sayıda ilgi çekici yapım bulunuyor.

Nejat İşler'in başrolünü üstlendiği "İyi Adamın 10 Günü", Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yeniden bir araya getiren "Last Call For Istanbul" ve Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Ayzek ile Bir Gece" ise gelecek yıl 223 milyon Netflix üyesiyle buluşacak filmler arasında bulunuyor.

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