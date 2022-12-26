Dolar günü düşüşle tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 18,67 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 18:11, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 18:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6920
|18,6930
|18,6740
|18,6750
|Avro
|19,8210
|19,8220
|19,9140
|19,9150
|Sterlin
|22,4420
|22,5550
|22,4870
|22,6000
|İsviçre Frangı
|19,9980
|20,0980
|19,9900
|20,0900
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6620
|18,7420
|18,6440
|18,7240
|Avro
|19,7810
|19,8610
|19,8740
|19,9540
|Sterlin
|22,3820
|22,5920
|22,4270
|22,6370