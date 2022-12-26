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Saha araştırmalarıyla ailenin güçlendirilmesi için yeni stratejiler belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- "Tüm araştırmalarla, sosyal anlamda içinde bulunulan her yaşın, her hal ve her dönemin tespitini yapıyoruz. Buna uygun olarak da önümüzdeki süreçteki politikalarımızı toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde şekillendirerek oluşturacağız"- "Yapılan araştırmalar, yaşadığımız toplumda ailenin, aile içindeki bireyler arası iletişimin ne durumda olduğunun, olumlu ve olumsuz yönleriyle tespit edilmesine olanak sağlıyor. Bu tespitler sonucu risklerin düzeltilmesine yönelik politikalar geliştiriliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 11:43, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 11:44
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Saha araştırmalarıyla ailenin güçlendirilmesi için yeni stratejiler belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağlıklı toplum için ailenin büyük önem taşıdığını belirterek, ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi için her yaş grubu ve farklı konu başlıklarında saha araştırmaları yapıldığını, analizlere göre yeni stratejilerin geliştirileceğini bildirdi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk geleneksel yaşamında aile kavramının çok değerli olduğunu, doğru yaş ve zamanda evliliğin teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Evliliğin teşviki ve doğum oranlarının artırılabilmesi için yeni ve etkin bir eylem planı hazırlandığını anımsatan Yanık, yapılan çalışma ve analizlerin, Türkiye'de nüfusun yaşlandığını ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evli çiftlere yaptığı "üç çocuk" çağrısının altında bilimsel araştırmaların bulunduğunu ifade eden Yanık, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığına dikkati çekti.

Nüfusun artması ve bu konuda farkındalığın yükseltilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yapıldığını anlatan Yanık, bu alanda farklı desteklerin sağlandığı hatırlatarak, şöyle davam etti:

"Bu kapsamda, iş yaşamında yer alan annelerin hayatını kolaylaştırmak, iş ve ev yaşamı dengesinin kurulması noktasında çok önemli desteklerimiz var. Doğru zamanda ve doğru yaşta evlilik yapılması, aile hayatının kurulması, Bakanlık olarak önem verdiğimiz bir konu. Çünkü, bizim bütün politikalarımızın temelinde aile var. İnsan birey olarak çok kıymetlidir ama insanın ilk sosyalleştiği alan ailedir. Dolayısıyla, sağlıklı bir aile yapısı, düzgün bir aile, birbirine saygılı, birbirini koruyan, birbirine danışan ailede yetişen çocukların, sosyal hayata katıldıklarında toplumun geri kalanına da saygı duyan, uyumlu, üretken, müreffeh bireyler olması sağlanacaktır. Bunu yapabilmek için de öncelikle sağlıklı ailelerin oluşmasına destek vermeye çalışıyoruz."

Bu hedef için, 5 ana başlıktan ve çok sayıda alt modüllerden oluşan Aile Eğitim Programı'nın yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini anımsatan Yanık, "Programla, ailelere, beceri, medya okuryazarlığı, iktisat ve ekonomi yönetimi gibi başlıklarda eğitimler veriliyor." diye konuştu.

Yanık, evliliğe hazırlananlar için de "Evlilik öncesi eğitim" programının bulunduğuna işaret ederek, "Bu kişilere, nasıl bir aile kurulması ve aile içindeki ilişkilerin nereden temellenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler veriliyor." dedi.

Aile Danışmanlığı hizmetine ilişkin de bilgi veren Yanık, ebeveyn, çocuk ya da eşler arasında sorun yaşayan ailelere, talep etmeleri halinde Bakanlık bünyesinde görev alan uzmanlarca ücretsiz olarak bu hizmetin verildiğini bildirdi.

- "Türkiye Aile Yapısı Araştırması tamamlandı, ileri analiz yapılıyor"

Sosyal yardımlarla da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Yanık, bu şekilde ailenin güçlendirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Aile Destek Programının, ailelerin ekonomik anlamda güçlendirilmesi, toplumsal olarak üretilen sosyal refahın tüm kesimlere ulaştırılması noktasında önem taşıdığını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar, yaşadığımız toplumda ailenin, aile içindeki bireyler arası iletişimin ne durumda olduğunun, olumlu ve olumsuz yönleriyle tespit edilmesine olanak sağlıyor. Bu tespitler sonucu risklerin düzeltilmesine yönelik politikalar geliştiriliyor. Bu kapsamda 5 yılda bir yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması, bunlardan biri. 2020 yılı içinde saha araştırmasını bitirdik, ham sonuçları da çıktı. Şu anda ileri analiz aşamasında, tamamlandıktan sonra tüm sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak."

Yanık, bu araştırmayla Türkiye'de aile algısının tam anlamıyla ortaya konulduğunu ifade etti.

Türkiye'de ilk kez yapılan araştırmalara da imza attıklarına dikkati çeken Yanık, "Türkiye Çocuk Profili", "Türkiye Yaşlı Profili", "Türkiye Ergen Profili" ve "Türkiye Üniversite Gençliği" araştırmalarının bunlar arasında yer aldığını bildirdi.

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetin sebepleri ve Kovid-19'un etkisi gibi başlıkların da diğer araştırma konuları arasında yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm araştırmalarla, sosyal anlamda içinde bulunulan her yaşın, her hal ve her dönemin tespitini yapıyoruz. Buna uygun olarak da önümüzdeki süreçteki politikalarımızı toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde şekillendirerek oluşturacağız. Bu da bir sonraki aşamanın çalışmaları olacak."

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