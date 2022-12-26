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İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç:- "İkinci el araç piyasası, 2022'de sıfır araca kıyasla görece daha iyi bir yıl geçirdi"- "Ekim, kasım dönemindeki düşüşler yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 11:46, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 11:47
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İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasının bu yıl sıfır araca kıyasla daha iyi bir yıl geçirdiğini belirterek, "Ekim, kasım dönemindeki düşüşler, yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, motorlu araç sektörünün bu yıl ki performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-kasım döneminde ikinci el araç piyasasında otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 5 milyon 631 bin 862, toplam araç satışlarının ise yüzde 6,9 artışla 8 milyon 457 bin 722 olduğunu aktaran Erkoç, 11 aylık dönemlere göre satışların minibüste yüzde 0,8, otobüste yüzde 0,3 gerilediğini, pazar payı düşük araçlardan motosiklette yüzde 39, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,6, traktörde yüzde 10,7 kamyonette yüzde 6,2, kamyonda ise yüzde 5,1 artış gösterdiğini söyledi.

Erkoç, ikinci el piyasada yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen yüksek oranlı artışların ardından, temmuzdan sonra daralma yaşandığına dikkati çekerek, otomobil satışlarının geçen yılın aynı aylarına göre temmuzda yüzde 7,8, ağustosta yüzde 12,9, eylülde yüzde 20,7 ve kasımda yüzde 28,7 gerilediğini bildirdi.

- "İkinci el araç piyasası, sıfır araca kıyasla daha iyi bir yıl geçirdi"

"İkinci el araç piyasası, 2022'de sıfır araca kıyasla görece daha iyi bir yıl geçirdi." diyen Erkoç, pazar büyümesinin ise yılın 11 ayı itibarıyla düşük kalsa da yılbaşına doğru artış eğilimine geçtiğini dile getirdi.

Erkoç, aralıkta ikinci el araç piyasasında gözle görülür bir hareketlenme olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"2022 yılının son günlerinde, ikinci el otomobil piyasasında belli bir canlanma yaşandı. Sıfır araçlarda ÖTV matrah indiriminin umulan ucuzlamayı yaratmaması ve devam eden arz sıkıntısı bunda etkili oldu. Özellikle ekim, kasım dönemindeki düşüşler yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi."

Erkoç, yüksek kredi faizleri ve vadelerin kısalığı nedeniyle finansmana erişim güçlüklerinin, ikinci el araç piyasasına olumsuz yansıdığını vurgulayarak, sıfır araçlarda ÖTV indirimi beklentisinin yol açtığı bekleme eğiliminin de özellikle yılın ikinci yarısında satışları frenlediğini anlattı.

Sıfır araçta sorunlar çözülmedikçe ikinci elde fiyatların yükselmeye ve piyasanın daralmaya devam edeceği beklentisini ifade eden Erkoç, sektörün canlanması için banka faiz oranlarının düşürülmesi ve vade sayılarının artırılması gibi daha kalıcı çözümler gerektiğini sözlerine ekledi.

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