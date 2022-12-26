Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası açılışında konuştu:

Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
%0 Faizli 20.000 TL Nakit!
%0 Faizli 20.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak: Ana gündem EYT
Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak: Ana gündem EYT
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
Ekmek zammında gramaj oyunu
Ekmek zammında gramaj oyunu
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitecek, uzatıldı mı?
MEB'den öğretmen ataması açıklaması
MEB'den öğretmen ataması açıklaması
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası açılışında konuştu:

"İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdık. İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak"- "Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demir yolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaşmıştır. Bizi kendileri ile karıştırmasınlar. 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 12:45, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 12:30
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahası açılışında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdık. İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak." dedi.

Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada, havalimanını şehrin merkezine bağlayacak ve güzergah üzerindeki Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçelerine hizmet edecek hatta incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Buradaki faaliyetlerde bir eşiği daha aşmanın memnuniyetini dile getiren Karaismailoğlu, yakında açılışını yapacakları hattın araçlarına hizmet edecek depo-bakım park alanını tamamladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 8 istasyon bulunduğunu, saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa ettiklerini belirterek, havalimanının, Türkiye için yerine getirdiği önemli göreve uygun bir ulaşım hizmetine kavuştuğunu anlattı.

Metro hattının hizmete açıldığında günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na hızlı, konforlu ve güvenli şeklide taşıma kapasitesine sahip olacağını aktaran Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla seyahatin Arnavutköy ile Beşiktaş arasında 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent) ile Kağıthane arasında 48 dakikaya, Küçükçekmece ile Kemerburgaz arasında 50 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın mevcut ve yapımı devam eden hatlarla entegre olarak hem Türk milletine hem de uluslararası misafirlere hayatı kolaylaştıracağını ve hizmetin en kalitelisini sunacağını, birçok farklı hat ile entegre olacağını söyledi.

- "Metro hattının yüzde 87'si tamamlandı"

Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın inşaatında gece gündüz çalıştıklarını, TBM kazısıyla yapılacak toplam 56 bin 95 metrelik ana hat tünellerinin tamamlandığını ve tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandığını kaydetti.

Toplamda 15 bin 908 metre NATM tüneli kazısının tamamlandığını ve NATM tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandığını aktaran Karaismailoğlu, toplam 72 bin 3 metre tünel inşaatını tamamladıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, hat üst yapısı, inşaat elektro mekanik ve sinyalizasyon çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini, nihai betonarme kaplamaların yüzde 90'ını tamamladıklarını belirterek, "Proje genel ilerlemesinde yüzde 87 seviyesine ulaştık. Milletimize, hatta dünyanın hizmetine sunacağımız metro hattımızda tüm çalışmalarımızın hızla ve başarıyla sürdüğünü sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

- "Tesis, İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında 124 bin metrekarelik ve 176 araç kapasiteli depo sahası ve atölye binasının tasarım ve imalat işini tamamladıklarını, depo sahası imalatlarını bitirdiklerini söyledi.

Depo sahasının özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Test ve devreye alma süreçlerini sürdürdüğümüz, önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi ile hattın devamı niteliğinde olan İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin 1. etabı olan İstanbul Havalimanı Depo Sahası arasındaki 9 bin 200 metrelik proje kesimi de devreye alınarak işletmeye sunulacak. Araç yıkama, tamir, bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecek.

Depo sahasıyla birlikte işletmeyi yürütecek personelin kullanacağı ofisler, toplantı salonları, teknik odalar ve diğer yardımcı tesisler ile İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdık. Sinyalizasyon sisteminin kurulumunu da burada yaparak İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak."

- "Devam eden demir yolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolar"

Adil Karaismailoğlu, 12 ilde toplam 819 kilometre şehir içi raylı sistem hattının işletme altında olduğunu, bunun 345 kilometreden fazlasını Bakanlığın inşa ettiğini belirterek, "152,2 kilometrede inşa çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki durmayacağız. Çünkü bizim kitabımızda durmak yok. Şehir içi raylı sistemler ile birlikte devam eden demir yolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.

Ulaştırma 2053 Vizyonu çerçevesinde mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağındaki projeleri birer birer hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2 Ekim'de Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı hizmete açtıklarını hatırlatarak, megakentte 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Şu an İstanbul'un raylı sistem ağının 270 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakamı 366 kilometreye yükselteceklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bu bizim için büyük bir gurur ve biz İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sinyalizasyon sertifika süreci devam eden Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı'nı önümüzdeki günlerde açacaklarını bildirdi.

- "2023'te İstanbul dışında 3 raylı sistem hizmete açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında 300'den fazla yerli üretici ile Bakanlığın uzman heyetinin teker teker görüştüğünü ve araçların nasıl yerlileştirileceğini çalıştıklarını ifade ederek, "Bu projede hizmet edecek araçlar yüzde 60 yerli üretim şartını sağlayacak. İlk defa bu projede, motoru yerli olarak üretilmiş metro trenleri İstanbul'da hizmet verecek. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, Bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi metro hattımızda kullanılacak. Ayrıca, İstanbul'un dışında 2023 yılı içerisinde ülkemize 3 yeni raylı sistem hattı daha kazandıracağız. Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metrosu, Kayseri'de Anafartalar-HT Tramvay Hattı, Kocaeli'de, Gebze Sahil-Darıca OSB metrosunun ilk etabını da 2023 içerisinde açacağız." şeklinde konuştu.

- "Bizi kendileri ile karıştırmasınlar"

Karaismailoğlu, başkalarının kilometrelerce laf ürettiğini, millete bir faydalarının dokunmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar, hayatına konfor katarız. Bizi kendileri ile karıştırmasınlar. 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var. Gözümüz Türkiye Yüzyılı'nda, gençlerimize sunacağımız aydınlık gelecektedir. 20 yıldır neyin sözünü verdiysek yaptık. Devlet aklıyla ortaya koyduğumuz planlamalarımız ışığında milletimize en iyisini, en doğrusunu sunmak için canla başla çalıştık.

Çok şükür, milletimiz de bizden teveccühünü esirgemedi. Yaptığımız işler, ülkemize kazandırdığımız başarılar, milletimiz için gurur kaynağı oldu. Ancak herkes ülkesi adına sevinmeyi, devletinin, milletinin çıkarını sahiplenmeyi maalesef beceremiyor. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya, dünyanın en kıymetli projelerini milletimize kazandırmaya devam ediyoruz."

Karaismailoğlu, 2053 hedefleri için canla başla çalışmaya devam ettiklerini, Türkiye'nin, gençlerin aydınlık geleceğini şimdiden hazırladıklarını söyledi.

- "Önümüzdeki günlerde Kağıthane-Havalimanı arasını hizmete açmak için sabırsızlanıyoruz"

Konuşmasının ardından yetkilerle açılış kurdelesini kesen, çalışanlarla aile fotoğrafı çektiren Karaismailoğlu, daha sonra Havalimanı Raylı Ulaşım Hatları Kontrol Merkezi'ne geçti. Bakan Karaismailoğlu, burada incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bugün devasa bir metro hattında incelemelerde bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde Kağıthane-Havalimanı arasını hizmete açmak için sabırsızlanıyoruz. Bugün incelemelerinde bulunduğumuz bu merkez; havalimanı metrolarının beyni olarak hizmet verecek, 7/24 çalışacak.

Gayrettepe'den başlayıp İstanbul Havalimanı üzerinden Küçükçekmece'ye kadar ulaşacak 69 kilometrelik metro hattımızı tam olarak yönetecek. Bunlar büyük ve gurur verici işler. 100 milyar TL'ye yakın yatırımı İstanbul'da metro yatırımı olarak Bakanlığımız yapmak üzere, bunları bir bir hizmete açıyoruz, çalışmalara devam ediyoruz. Hatlarımızın açılması için sabırsızlanıyor, mesai arkadaşlarımızla 7/24 emek veriyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, tören alanına gidişte vatman koltuğuna oturarak metroyu da kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bilim insanları cam kurbağaların nasıl saydamlaştığını keşfetti
Bilim insanları cam kurbağaların nasıl saydamlaştığını keşfetti
Bakan Kurum, 'Çevre Müfettişi' konulu kısa filmde rol aldı
Bakan Kurum, 'Çevre Müfettişi' konulu kısa filmde rol aldı
'Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek terör örgütlerini üzerimize salıyor'
'Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek terör örgütlerini üzerimize salıyor'
'Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' iddiasına suç duyurusu
'Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' iddiasına suç duyurusu
Hablemitoğlu suikastının 20. yılında, tetikçiler adalete teslim edildi
Hablemitoğlu suikastının 20. yılında, tetikçiler adalete teslim edildi
Uygulamadan kaçıp polise ateş açan 4 şüpheliden biri, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü
Uygulamadan kaçıp polise ateş açan 4 şüpheliden biri, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Tasarrufa hemen başlayın!

Tasarrufa hemen başlayın!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset-Advertorial&utm_campaign=Brita-Aralik-300TL
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

MTV indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak

ayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak olan yüzde 50 indirimle ilgili olarak; "MTV indirimi vatandaşı düşünerek alınan bir karar. MTV indirimi vatandaşı rahatlatacak" dedi.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

26 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.