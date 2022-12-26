Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 58 liradan başladı
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun serbest piyasasında fındık fiyatının yeni haftaya 58 liradan başladığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 12:59, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 12:31
Bölük, AA muhabirine, piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan arz talebine bağlı olarak fiyatın yükseldiğini söyledi.
Bugün serbest piyasada ürün alım satımının 58 liradan gerçekleştiğini belirten Bölük, gelecek haftalar için fındıkla ilgili değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.
Bölük, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme sürecinin 31 Aralık'ta sona erdiğini kaydederek, "ÇKS, fındık üreticileri için büyük önem taşıyor. Kaydını yenilemeyen üreticilerimiz devlet desteklerinden yararlanamamakta. Yine TMO'ya fındık tesliminde de ÇKS şartı aranmaktadır. Bu nedenle çiftçilerimiz mutlaka kayıtlarını yenilemeliler." dedi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız