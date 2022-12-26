Bolu'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller Milli Parkı, Kartalkaya Kayak Merkezi ve Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 13:10, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 13:35
Kentte etkili olan yağışın ardından Gölcük'te kar kalınlığı 5, Yedigöller'de 10 santimetre oldu, Abant'ta ise 20 santimetreyi geçti.
Sezonu açanKartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Yapay karlamayla birlikte merkezdeki pistlerde kar kalınlığı yer yer 35 santimetreye yaklaştı.
Kar yağışı, Yeniçağa ilçesinde de aralıklarla sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız